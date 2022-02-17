وزارة تكنولوجيات الاتصال تطلق منصة لنشر بيانات للعموم بخصوص مستويات الحقول الكهرومغناطيسية

أطلقت وزارة تكنولوجيات الاتصال، منصّة تهم نشر بيانات للعموم حول مستويات الحقول الكهرومغناطيسية، وفق ما أعلنت عنه الوزارة، خلال حفل نظمته،الخميس، بمقر الوزارة.
وتهدف المنصة، التي قامت بإعدادها الوكالة الوطنية للترددات إلى تمكين المواطنين من التثبت من سلامة المحيط من التلوّث الكهرومغناطيسي، الصادر عن المحطات القاعدية للهاتف الجوّال وبقيّة الشبكات الراديوية.
وأوضحت المديرة العامة بالوكالة الوطنية للترددات، ألفة جمالي، أن المنصة متوفرة على الموقع www.tunisia-emf.tn ويمكن الولوج إليها عبر تطبيقة على الهاتف الجوال عبر غوغل بلاي "Tunisia EMF".
وتتيح المنصّة الاطلاع على بيانات قياسات الحقول المغناطيسية، التّي تقوم بها الوكالة الوطنية للترددات في إطار المراقبة الحينية ومدى احترامها للمعايير، التّي تمّ وضعها من قبل منظمة الصحّة العالمية.
وأكدت أن الحد الأقصى للتردد في الطيف الراديوي في تونس تم تحديده بــ 28 ميكرو فولت /متر.
وتتم عملية المراقبة من خلال تركيز شبكة نموذجية لمراقبة مستويات الحقول المغناطيسية تعمل كامل ساعات اليوم وأيّام الأسبوع دون توقف وتتكون من 16 مسبارا للمراقبة المستمرة ب 9 ولايات من الجمهورية ويتعلّق الأمر بولايات تونس وأريانة ومنوبة وبنزرت وباجة وبن عروس ونابل وزغوان وسوسة.
من جانبه أكّد وزير تكنولوجيات الاتصال، نزار بن ناجي، أنّ المنصّة حاليا في فترة تجريبية تمّ إطلاقها في المناطق، التّي تشهد كثافة سكانية مشيرا إلى أنه سيتم تعميم هذه التجربة على كامل تراب الجمهورية في مرحلة قادمة. وبيّن أنّ المشروع يأتي في اطار تعزيز وسائل مراقبة تعرض العموم للحقول المغناطيسية.
تجدر الإشارة إلى وجود 7 آلاف محطة قاعدية في ما تقوم وزارة تكنولوجيات الاتصال بإنجاز 90 مهمّة قيس في السنة.
وتهدف المنصة، التي قامت بإعدادها الوكالة الوطنية للترددات إلى تمكين المواطنين من التثبت من سلامة المحيط من التلوّث الكهرومغناطيسي، الصادر عن المحطات القاعدية للهاتف الجوّال وبقيّة الشبكات الراديوية.
وأوضحت المديرة العامة بالوكالة الوطنية للترددات، ألفة جمالي، أن المنصة متوفرة على الموقع www.tunisia-emf.tn ويمكن الولوج إليها عبر تطبيقة على الهاتف الجوال عبر غوغل بلاي "Tunisia EMF".
وتتيح المنصّة الاطلاع على بيانات قياسات الحقول المغناطيسية، التّي تقوم بها الوكالة الوطنية للترددات في إطار المراقبة الحينية ومدى احترامها للمعايير، التّي تمّ وضعها من قبل منظمة الصحّة العالمية.
وأكدت أن الحد الأقصى للتردد في الطيف الراديوي في تونس تم تحديده بــ 28 ميكرو فولت /متر.
وتتم عملية المراقبة من خلال تركيز شبكة نموذجية لمراقبة مستويات الحقول المغناطيسية تعمل كامل ساعات اليوم وأيّام الأسبوع دون توقف وتتكون من 16 مسبارا للمراقبة المستمرة ب 9 ولايات من الجمهورية ويتعلّق الأمر بولايات تونس وأريانة ومنوبة وبنزرت وباجة وبن عروس ونابل وزغوان وسوسة.
من جانبه أكّد وزير تكنولوجيات الاتصال، نزار بن ناجي، أنّ المنصّة حاليا في فترة تجريبية تمّ إطلاقها في المناطق، التّي تشهد كثافة سكانية مشيرا إلى أنه سيتم تعميم هذه التجربة على كامل تراب الجمهورية في مرحلة قادمة. وبيّن أنّ المشروع يأتي في اطار تعزيز وسائل مراقبة تعرض العموم للحقول المغناطيسية.
تجدر الإشارة إلى وجود 7 آلاف محطة قاعدية في ما تقوم وزارة تكنولوجيات الاتصال بإنجاز 90 مهمّة قيس في السنة.
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