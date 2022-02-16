بطولة سوق دبي الحرة - انس جابر الى الدور ربع النهائي


Publié le Mercredi 16 Février 2022 - 19:25 قراءة: 0 د, 30 ث
      
تاهلت لاعبة التنس التونسية انس جابر المصنفة عاشرة عالميا الى الدور ربع النهائي لبطولة سوق دبي الحرة بفوزها اليوم الاربعاء على الامريكية جيسيكا بيغولا المصنفة 14 عالميا 2-0 (6-3 و6-1).

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وكانت جابر تغلبت في الدور الاول على الروسية فيرا زفوناريفا المصنفة 82 عالميا بنتيجة 2-1 (6-2 و2-6 و7-5).

يذكر ان بطولة سوق دبي الحرة التي تقام مبارياتها على ارضية صلبة هي اول بطولة تشارك فيها انس جابر منذ اصابتها يوم 13 جانفي الماضي في الدور ربع النهائي لدورة سيدناي الاسترالية امام الاستونية انيت كونتافيت والتي حكمت عليها بالتغيب عن بطولة استراليا المفتوحة، اولى البطولات الاربع الكبرى (غراند سلام).
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