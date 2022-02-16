الصالون الرقمي للتشغيل بين المؤسسات الاقتصادية وطالبي الشغل يومي 23 و24 فيفري الجاري

تنظم الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل يومي 23 و24 فيفري الجاري الصالون الرقمي الأول للتشغيل " Aneti Job Fair" الذي يهدف إلى تلبية حاجيات المؤسسات من الكفاءات والمهارات عبر الوسائل الحديثة للاتصال، من خلال إجراء محادثات انتداب عن بعد مع الباحثين عن شغل.
وتضع الوكالة، وفق بلاغ لها، على ذمة المؤسسات منصة الكترونية افتراضية لتسجيل عروض الشغل وإجراء لقاءات مباشرة مع طالبي الشغل المترشحين و المسجلين وفقا لخصائص ومتطلبات عروض الشغل والذين تمت مرافقتهم و تدريبهم من قبل مستشاري التشغيل.
وحدد آخر اجل لتسجيل المؤسسات على المنصة يوم 18 فيفري الجاري. وبينت الوكالة أنه يتعين للمشاركة في فعاليات هذا الملتقى اعتماد هذا الرابط الإلكتروني : https://recruteur.aneti-jobfair.com/inscription ، بغرض إدراج البيانات وتأثيث الفضاء الخاص بالمؤسسة وتخزين عروض الشغل الخاصة بالصالون.
كما يمكن بعد القيام بعملية التسجيل اعتماد هذا الرابط : https://recruteur.aneti-jobfair.com/login للنفاذ إلى فضاء المؤسسة الرقمي لتخزين عروض الشغل وتحيينها والإطلاع على السير الذاتية للباحثين عن الشغل المسجلين بالمنصة وإجراء المحادثات الفردية خلال الملتقى.
وتضع الوكالة على ذمة المشاركين مستشار تشغيل مكلفا بالعلاقة مع المؤسسات بمكتب التشغيل و العمل المستقل لمرافقتهم في كافة مراحل المشاركة في فعاليات الصالون الرقمي. وسيتم تنظيم هذا الصالون بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ تونس.
وتضع الوكالة، وفق بلاغ لها، على ذمة المؤسسات منصة الكترونية افتراضية لتسجيل عروض الشغل وإجراء لقاءات مباشرة مع طالبي الشغل المترشحين و المسجلين وفقا لخصائص ومتطلبات عروض الشغل والذين تمت مرافقتهم و تدريبهم من قبل مستشاري التشغيل.
وحدد آخر اجل لتسجيل المؤسسات على المنصة يوم 18 فيفري الجاري. وبينت الوكالة أنه يتعين للمشاركة في فعاليات هذا الملتقى اعتماد هذا الرابط الإلكتروني : https://recruteur.aneti-jobfair.com/inscription ، بغرض إدراج البيانات وتأثيث الفضاء الخاص بالمؤسسة وتخزين عروض الشغل الخاصة بالصالون.
كما يمكن بعد القيام بعملية التسجيل اعتماد هذا الرابط : https://recruteur.aneti-jobfair.com/login للنفاذ إلى فضاء المؤسسة الرقمي لتخزين عروض الشغل وتحيينها والإطلاع على السير الذاتية للباحثين عن الشغل المسجلين بالمنصة وإجراء المحادثات الفردية خلال الملتقى.
وتضع الوكالة على ذمة المشاركين مستشار تشغيل مكلفا بالعلاقة مع المؤسسات بمكتب التشغيل و العمل المستقل لمرافقتهم في كافة مراحل المشاركة في فعاليات الصالون الرقمي. وسيتم تنظيم هذا الصالون بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ تونس.
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