الصندوق السعودي للتنمية يرصد 20 مليون دولار لترميم جامعيْ الزيتونة وعقبة بن نافع

Publié le Mercredi 09 Février 2022 - 20:10 قراءة: 1 د, 32 ث
      
أعلن الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبد الرحمن المرشد عن رصد ميزانية تقارب 20 مليون دولار لترميم جامع عقبة بن نافع ومحيطه بالقيروان وجامع الزيتونة بالعاصمة. جاء ذلك لدى استقباله من قبل وزيرة الشؤون الثقافية حياة قطاط القرمازي مساء اليوم الثلاثاء بمقر الوزارة، بحضور سفير المملكة العربية السعودية بتونس عبد العزيز بن علي الصقر. واتفق الجانبان على دعم سير الأشغال لإنهاء أعمال الترميم في القريب العاجل.

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وقالت وزيرة الشؤون الثقافية، في تصريح إعلامي عقب هذا اللقاء، إن هذه المشاريع التي يموّلها الصندوق السعودي للتنمية هي نتاج شراكة تونسية سعودية قديمة في عدد من المجالات الثقافية، مضيفة أن هذه الشراكة في الوقت الحالي تهمّ معلميْن دينييْن مسجّليْن على لائحة التراث العالمي لليونسكو هما جامع عقبة بن نافع بالقيروان وجامع الزيتونة المعمور.

وأكدت الوزيرة أن هذه المشاريع مهمة خاصة فيما يتعلّق بجامع عقبة بن نافع ومحيطه. وأفادت أن اللقاء تناول أيضا الحديث عن إمكانية إدراج فسقية الأغالبة بالقيروان ضمن المشاريع المموّلة من الصندوق، مشيرة إلى أن أشغال ترميم الفسقية مكلفة جدّا.
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وأوضحت حياة قطاط القرمازي أن مشروع ترميم الفسقية تعطّل نسبيا في السابق، مبيّنة أن الوزارة تدخّلت اليوم للإسراع في تحديد المخاطر لتحديد كلفة ترميمها حرصا على إنقاذ هذا المعلم.
ووصف الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبد الرحمن المرشد، هذا الاجتماع بالإيجابي والناجح، مبرزا أن عددا من المشاريع التي ينفذّها الصندوق في الجمهورية التونسية، تمّت مناقشتها، لا سيّما منها جامع الزيتونة المعمور وجامع عقبة بن نافع. وذكر أن زيارته لتونس تتنزّل ضمن المساهمة في الإسراع بدفع عجلة تنفيذ المشاريع المعطّلة التي يموّلها الصندوق، قائلا: "نأمل تجاوز العقبات والبدء في تنفيذ هذه المشاريع مع نهاية العام الحالي".
وتحدّث سلطان بن عبد الرحمن المرشد عن تمويل 3 مشاريع في القطاع الصحي بكلفة جملية تتجاوز 130 مليون دولار، ذكر من ضمنها مستشفى الملك سلمان بن عبد العزيز بالقيروان.
وقال إن علاقة الصندوق بتونس تتجاوز 4 عقود وهو ما يعكس عمق العلاقات بين الجمهورية التونسية والمملكة العربية السعودية.


Commentaires


3 de 3 commentaires pour l'article 240829

Falfoul  (Tunisia)  |Jeudi 10 Février 2022 à 11h 56m |           
سبعة و خمسين مليار لتصليح 2 جوامع ... و الناس ما عندهاش موارد رزق و الأراضي شطرها بور ... هاو الهبال وين يوصل

Oceanus  (Tunisia)  |Jeudi 10 Février 2022 à 11h 43m |           
Ils sont venu nous dire commencez a a travailler ou donnez nous notre argent qui est la depuis 2017.

Falfoul  (Tunisia)  |Jeudi 10 Février 2022 à 11h 40m |           
تنمية مازا أيها الأبله ... إلا إذا كانت تنمية الحرفاء المتقدمون للحج و الذين سوف يغدقو عليكم آلاف المليارات من رزق هذا الشعب المسكين ... و في الأخير يجيكم ترامب يلم الكل ...



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