الحمامات تحتضن البطولة العالمية الرابعة للصيد البحري الرياضي من الشاطئ "ماستار" بمشاركة 6 دول رياضة

نظمت الجامعة التونسية للصيد البحري الرياضي اليوم بالمدينة العتيقة بالحمامات حفل افتتاح الدورة الرابعة للبطولة العالمية للصيد البحري "من الشاطئ ماستار للفئة العمرية اكثر من 55 سنة".

وستتواصل المسابقة من 12 الى 18 ديسمبر بمشاركة 6 دول ( تونس وهولندا واسبانيا والبرتغال والمانيا وكرواتيا).

واشار رئيس الجامعة التونسية للصيد البحري الرياضي فتحي بيار في تصريح لوكالة /وات/ بالمناسبة الى ان هذه البطولة التي تنظمها الجامعة التونسية باشراف الكنفدرالية العالمية للصيد البحري الرياضي وبمساهمة وزراتي السياحة والشباب والرياضة فرصة لابراز الطاقات التونسية في مجال الصيد البحري الرياضي ولتنشيط الحركية السياحية بمنطقة الحمامات ودفع السياحة الرياضية.



واوضح ان هذه الدورة فرصة لعناصر المنتخب الوطني للاحتكاك بمتبارين دوليين وفرصة للمولعين بالصيد البحري الرياضي للتعرف على هذه الرياضة التي تعرف رواجا كبيرا في تونس والتي باتت من تقاليد سكان المناطق الساحلية ومن تقاليد عديد المناطق الداخلية حيث ينتشر الصيد في المياه العذبة وفي السدود.

ولاحظ ان مسابقات البطولة ستنطلق فعليا يوم الثلاثاء 14 ديسمبر باحد شواطئ الحمامات على ان يقع احتساب النقاط باعتماد طول الاسماك التي سيقع اصطيادها والتي سيقع اعادتها الى البحر في اطار بادرة جديدة هدفها المحافظة على الثروة السمكية والمحافظة على البيئة البحرية.

وتميز حفل الافتتاح بالخصوص بتنظيم جولة وسط مدينة الحمامات وعلى مقربة من البرج الاثري بالحمامات وعلى انغام الموسيقى الشعبية شفعت بتقديم المنتخابات المشاركة وبالكلمات الرسمية للمسؤولين عن تنظيم البطولة العالمية.

ولاحظ بخصوص انتشار رياضة الصيد البحري الرياضي في تونس الى ان هذه الرياضة تعد الاكثر انتشارا واقبالا خاصة لدى الهواة مبينا ان الجامعة اضطرت الى تحديد عدد المنخرطين باعتبار انتشار الرياضة وكثرة الممارسين على طول السواحل التونسية وفي المياه العذبة.

واشار الى ان الجامعة الدولية للصيد البحري الرياضي تجمع نحو 20 اختصاصا واقتصرت الجامعة التونسية التي تعد اكثر من 50 جمعية بمختلف جهات الجمهورية على ثلاثة اختصاصات من ابرزها الصيد من الشاطئ بالصنارة والغوص ورمي المثقال وذلك باعتبار الامكانيات المادية للجامعة وحرصها على النجاعة في الاداء.



