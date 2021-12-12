ديوان التونسيين بالخارج يطلق منصة رقمية "تونس تصغي لمواطنيها بالخارج"

اطلق ديوان التونسيين بالخارج، مؤخرا، منصة "تونس تصغي لمواطنيها بالخارج" من اجل الاحاطة بمشاغل الجالية التونسية المقيمة بالمهجر.
ويمكن الولوج الى هذه المنصة عبر العنوان الالكتروني https://oteliens.tn/OTE وهي مصممة ب 5 لغات تشمل الأنقليزية والفرنسية والايطالية والالمانية والعربية.
وتتلقى هذه التطبيقة الذكية، المعطيات الممكن تعميرها من طرف المستخدم الذي يمكن له النفاذ عبرها وطلب الخدمات من طرف ديوان التونسيين بالخارج .
وتتضمن، المعطيات الشخصية من ذلك النشاط المهني للتونسيين بالخارج وكذلك توزعهم على المراكز القنصلية.
ويندرج تركيز هذه التطبيقة في اطار تنظيم الديوان لاستشارة حول تقييم التونسيين بالمهجر لنوعية الخدمات المسداة اليهم من قبل الديوان.
وجاء اطلاق هذه المنصة، خلال يوم اعلامي انتظم نهاية الأسبوع الجاري حول «برنامج تطوير الخدمات والكفاءات بديوان التونسيين بالخارج.
وكان وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي قد دعا ، خلال اليوم الاعلامي، التونسيين بالخارج الى الانخراط في المنصة والمساهمة الفعالة في هذه المبادرة مبينا ان هذه المبادرة تندرج في إطار رؤية جديدة تهدف الى إرساء علاقات جديدة مع الجالية بجميع مكوناتها.
وأكد دعم الوزارة لارساء منظومة معلوماتية خاصة بخدمات الملحقين الاجتماعيين والتي ستتيح مزيد تحسين جودة الخدمات والترفيع في جودتها وتقريبها من المواطن وتسهيل النفاذ اليها وذلك في إطار تمشي تشاركي يقوم على مبادئ جوهرية تكون فيه الثقة والتعاون والتضامن والشفافية قيما جامعة بين المواطن والإدارة والمسؤول.
ويمكن الولوج الى هذه المنصة عبر العنوان الالكتروني https://oteliens.tn/OTE وهي مصممة ب 5 لغات تشمل الأنقليزية والفرنسية والايطالية والالمانية والعربية.
وتتلقى هذه التطبيقة الذكية، المعطيات الممكن تعميرها من طرف المستخدم الذي يمكن له النفاذ عبرها وطلب الخدمات من طرف ديوان التونسيين بالخارج .
وتتضمن، المعطيات الشخصية من ذلك النشاط المهني للتونسيين بالخارج وكذلك توزعهم على المراكز القنصلية.
ويندرج تركيز هذه التطبيقة في اطار تنظيم الديوان لاستشارة حول تقييم التونسيين بالمهجر لنوعية الخدمات المسداة اليهم من قبل الديوان.
وجاء اطلاق هذه المنصة، خلال يوم اعلامي انتظم نهاية الأسبوع الجاري حول «برنامج تطوير الخدمات والكفاءات بديوان التونسيين بالخارج.
وكان وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي قد دعا ، خلال اليوم الاعلامي، التونسيين بالخارج الى الانخراط في المنصة والمساهمة الفعالة في هذه المبادرة مبينا ان هذه المبادرة تندرج في إطار رؤية جديدة تهدف الى إرساء علاقات جديدة مع الجالية بجميع مكوناتها.
وأكد دعم الوزارة لارساء منظومة معلوماتية خاصة بخدمات الملحقين الاجتماعيين والتي ستتيح مزيد تحسين جودة الخدمات والترفيع في جودتها وتقريبها من المواطن وتسهيل النفاذ اليها وذلك في إطار تمشي تشاركي يقوم على مبادئ جوهرية تكون فيه الثقة والتعاون والتضامن والشفافية قيما جامعة بين المواطن والإدارة والمسؤول.
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