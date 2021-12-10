كأس العرب: مدرب منتخب مصر كيروش يؤكد أن فرص المنتخبين المصري والأردني متساوية في التأهل للمربع الذهبي

قال البرتغالي كارلوس كيروش مدرب المنتخب المصري لكرة القدم، إن المنتخب المصري سيبذل غدا /السبت/ قصارى جهده من اجل الفوز على نظيره الاردني في المباراة التي ستجمعهما في الدور ربع النهائي لكأس العرب فيفا قطر 2021 .



وأبدى مدرب المنتخب المصري، في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بالمركز الاعلامي للبطولة، سعادته بوصول منتخب مصر الى ربع نهائي البطولة التي يلتقي فيه غدا مع منتخب الاردن القوي المنظم الذي يضم عناصر متميزة ومدرب يعمل بشكل محترف مع المنتخب الذي استعد جيدا لهذه البطولة بخوض 6 مباريات ودية.



وشدد كيروش على ان المنتخبين لديهما حظوظ متساوية في مباراة الغد، ومن سيلعب افضل في الـ 90 دقيقة سيكون هو الفائز، موضحا ان المنتخب المصري يدخل المباراة وهدفه التأهل الى نصف النهائي، ولا توجد لديه اي مشاكل رغم غياب 3 من عناصره عن مباراة الغد سواء بسب الإيقاف أو الإصابة وهم أحمد حجازي وأيمن أشرف وأكرم توفيق.

واشار الى ان المنتخب المصري يضم عناصر جيدة واغلب التشكيلة من اللاعبين الشباب مع عناصر لديها الخبرة.. وان هدف المنتخب المصري هو الفوز بلقب البطولة وان يكون الافضل في كل مراحل البطولة حتى الوصول الى المباراة النهائية.



من جانبه قال عمرو السولية لاعب المنتخب المصري، في المؤتمر الصحفي، ان لاعبي المنتخب لعبوا مباريات جيدة في مرحلة المجموعات والان هم في استعداد نفسي وبدني جيد لخوض مباراة الغد القوية أمام منتخب الأردن الجيد، وان امامهم مباراة مهمة غير متاح فيها التعويض، مؤكدا أن الفرص متساوية للطرفين غدا للفوز ، ومن سيلعب جيدا سيفوز ويتأهل الى الدور نصف النهائي.. ومضيفا ان مباراة الغد "تجمع بين منتخبين لديهما تاريخ كبير في كرة القدم وكل منهما يدخل الى المباراة بهدف الفوز".



