الرئيس قيس سعيد يشرف على موكب إحياء الذكرى 69 لاغتيال الزعيم فرحات حشاد

أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيّد، صباح الأحد 5 ديسمبر 2021، على موكب إحياء الذكرى التاسعة والستين لاغتيال الزعيم الوطني الراحل فرحات حشاد، وذلك بضريح الشهيد بالقصة، حسب بلاغ لرئاسة الجمهورية.وقد حضر الموكب، حسب ذات البلاغ، كل من رئيسة الحكومة، نجلاء بودن والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، وعدد من أفراد عائلة الشهيد يتقدمهم نجله نور الدين حشاد.كما شارك في الموكب وزير الشؤون الاجتماعية ووالي تونس ورئيسة بلدية تونس ورؤساء منظمات وطنية وأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل، وعدد من أعضاء الديوان الرئاسي.وتولى رئيس الدولة وضع إكليل من الزهور على ضريح الشهيد، ثم تلا فاتحة الكتاب ترحما على روح الزعيم فرحات حشاد.كما تحادث رئيس الجمهورية، بالمناسبة، مع أفراد عائلة الزعيم النقابي الراحل مستحضرا خصاله واستبساله في الذود عن الوطن.