متابعة للوضع الوبائي بمختلف الولايات: الأحد 5 ديسمبر

Publié le Dimanche 05 Decembre 2021 - 10:31 قراءة: 0 د, 33 ث
      
وات -

الكاف: رصد حالة وفاة جديدة دون تسجيل إصابات بفيروس "كورونا" المستجد

سجلت ولاية الكاف، اليوم الأحد، حالة وفاة جديدة بفيروس "كورونا" دون رصد أية إصابة بعدوى الفيروس، وذلك بعد صدور نتائج 25 تحليلا مخبريا لعينات رفعت بتاريخ 03 ديسمبر الجارى

ويرتفع بذلك إجمالي الوفيات المسجلة في الجهة منذ بداية انتشار الوباء في البلاد إلى 697 شخصا، فيما استقر إجمالي الاصابات المؤكدة في حدود 19673 حالة منها 19666 حالة تعاف

كما جاء في ذات التحيين، إستقرار عدد الأشخاص المقيمين بالمستشفيات في حدود مصابين إثنين بقسم الانعاش والعلاج المكثف ، وبلغ عدد الأشخاص الخاضعين للحجر الصحي 07 مصابين وهم يمثلون جملة الحالات النشيطة المسجلة في الجهة خلال ال10 ايام الاخيرة.

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