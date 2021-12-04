استفتاء الاتحاد العربي للصحافة الرياضية 2021 سيشمل مسابقات افضل منتخب وافضل فريق وافضل لاعب عربي في البطولات المحلية

Publié le Samedi 04 Decembre 2021 - 17:20 قراءة: 0 د, 35 ث
      
انطلقت الاستعدادات لتنظيم دورة 2021 لاستفتاء الاتحاد العربي للصحافة الرياضية الذي يقام سنويا. وسيشمل الاستفتاء في دورته الجديدة 2021 مسابقات افضل منتخب وافضل فريق وافضل لاعب عربي في البطولات المحلية حسب ما افاد بدرالدين الادريسي رئيس لجنة الاستفتاء ونائب رئيس الاتحاد العربي للصحافة الرياضية
ويحرص الاتحاد العربي للصحافة الرياضية برئاسة محمد جميل عبد القادر على تنظيم الاستفتاء وتكريم المتميزين سنويا لما يعنيه ذلك من حرص على حفظ ذاكرة التميز الرياضي العربي وتشجيع الرياضيين المتالقين في الوطن العربي.

وينتظر ان تتواصل امانة الاتحاد مع مختلف الجمعيات والهياكل المحلية للصحفيين الرياضيين العرب من اجل تقديم الترشيحات .ويذكر ان لجنة الاستفتاء للاتحاد العربي للصحافة الرياضية تضم في عضويتها من تونس زهير الوريمي مدير التحرير الرياضي بوكالة تونس افريقا للانباء(وات).



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