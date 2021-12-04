كاس الاتحاد الافريقي لكرة القدم (الدور التمهيدي الثاني إياب): برنامج المقابلات

برنامج مقابلات إياب الدور التمهيدي الثاني مكرر لكأس االاتحاد الافريقي لكرة القدم 2021/2021 المقررة يوم الأحد 5 ديسمبر 2021 ، حيث يتأهل الفائز بمجموع المباراتين إلى دور المجموعات (توقيت تونس) مع الاشارة الى نتيجة الذهاب .





14:00 ملعب الأبطال الوطني

- لوساكاريد اروز (زامبيا) - سيمبا (تنزانيا) 0-3

14:00 ملعب نيايو الوطني

- نيروبيجور ماهيا (كينيا) - أوتوهو (الكونغو) 0-1

14:30 ملعب بيتر موكابا

- بولوكوانيمارومو جالانتس (جنوب أفريقيا) - مازيمبي (الكونغو الديمقراطية)0-1

15:00 ملعب 22 يونيو

- لوانداانتر كلوب (أنجولا) - أسيك ميموزا (كوت ديفوار) 0-2

15:00 ملعلب اعادة التوحيد

- دوالاالقطن (الكاميرون) - نواذيبو (موريتانيا) 0-0

15:00 ملعب الشهداء

- كينشاساموتيما بيمبي (الكونغو الديمقراطية) - الحرس الوطني (النيجر)0-2

15:30 ملعب انيمبا الدولي

- أباانيمبا (نيجيريا) - الاتحاد (ليبيا) أجلت الي تاريخ لاحق

16:00 ملعب أورلاندو

- جوهانسبرجأورلاندو بايرتس (جنوب أفريقيا) - أويلرز(ليبيريا )2-0

17:00ملعب برج العرب

- الاسكندريةالمصري (مصر) - ريفرز يونايتد (نيجيريا) 1-2

17:00 ملعب شهداء بنينة

- بنغازيأهلي طرابلس (ليبيا) - ستاد مالي (مالي) 0-1

17:00ملعب 30 يونيو

- القاهرةبيراميدز (مصر) - مانيما يونيون (الكونغو الديمقراطية) 1-0

17:30ملعب موديبو كيتا

- باماكوبينجا (مالي) - زاناكو (زامبيا) 3-0



17:45ملعب 20 أوت 1955

- بشارشبيبة الساورة (الجزائر) - هارتس أوف أوك (غانا)0-2



18:00ملعب الطيب المهيري

- صفاقسالصفاقسي (تونس) - توسكر (كينيا) 0-0



19:00الملعب البلدي - بركان

نهضة بركان (المغرب) - الجيش الرواندي (رواندا) 0-0



شبيبة القبائل (الجزائر) - رويال ليوباردز (ايسواتيني)

0-1 اجلت الي تاريخ لاحق.



