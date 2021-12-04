كاس الاتحاد الافريقي لكرة القدم (الدور التمهيدي الثاني إياب): برنامج المقابلات

برنامج مقابلات إياب الدور التمهيدي الثاني مكرر لكأس االاتحاد الافريقي لكرة القدم 2021/2021 المقررة يوم الأحد 5 ديسمبر 2021 ، حيث يتأهل الفائز بمجموع المباراتين إلى دور المجموعات (توقيت تونس) مع الاشارة الى نتيجة الذهاب .
14:00 ملعب الأبطال الوطني
- لوساكاريد اروز (زامبيا) - سيمبا (تنزانيا) 0-3
14:00 ملعب نيايو الوطني
- نيروبيجور ماهيا (كينيا) - أوتوهو (الكونغو) 0-1
14:30 ملعب بيتر موكابا
- بولوكوانيمارومو جالانتس (جنوب أفريقيا) - مازيمبي (الكونغو الديمقراطية)0-1
15:00 ملعب 22 يونيو
- لوانداانتر كلوب (أنجولا) - أسيك ميموزا (كوت ديفوار) 0-2
15:00 ملعلب اعادة التوحيد
- دوالاالقطن (الكاميرون) - نواذيبو (موريتانيا) 0-0
15:00 ملعب الشهداء
- كينشاساموتيما بيمبي (الكونغو الديمقراطية) - الحرس الوطني (النيجر)0-2
15:30 ملعب انيمبا الدولي
- أباانيمبا (نيجيريا) - الاتحاد (ليبيا) أجلت الي تاريخ لاحق
16:00 ملعب أورلاندو
- جوهانسبرجأورلاندو بايرتس (جنوب أفريقيا) - أويلرز(ليبيريا )2-0
17:00ملعب برج العرب
- الاسكندريةالمصري (مصر) - ريفرز يونايتد (نيجيريا) 1-2
17:00 ملعب شهداء بنينة
- بنغازيأهلي طرابلس (ليبيا) - ستاد مالي (مالي) 0-1
17:00ملعب 30 يونيو
- القاهرةبيراميدز (مصر) - مانيما يونيون (الكونغو الديمقراطية) 1-0
17:30ملعب موديبو كيتا
- باماكوبينجا (مالي) - زاناكو (زامبيا) 3-0
17:45ملعب 20 أوت 1955
- بشارشبيبة الساورة (الجزائر) - هارتس أوف أوك (غانا)0-2
18:00ملعب الطيب المهيري
- صفاقسالصفاقسي (تونس) - توسكر (كينيا) 0-0
19:00الملعب البلدي - بركان
نهضة بركان (المغرب) - الجيش الرواندي (رواندا) 0-0
شبيبة القبائل (الجزائر) - رويال ليوباردز (ايسواتيني)
0-1 اجلت الي تاريخ لاحق.
14:00 ملعب الأبطال الوطني
- لوساكاريد اروز (زامبيا) - سيمبا (تنزانيا) 0-3
14:00 ملعب نيايو الوطني
- نيروبيجور ماهيا (كينيا) - أوتوهو (الكونغو) 0-1
14:30 ملعب بيتر موكابا
- بولوكوانيمارومو جالانتس (جنوب أفريقيا) - مازيمبي (الكونغو الديمقراطية)0-1
15:00 ملعب 22 يونيو
- لوانداانتر كلوب (أنجولا) - أسيك ميموزا (كوت ديفوار) 0-2
15:00 ملعلب اعادة التوحيد
- دوالاالقطن (الكاميرون) - نواذيبو (موريتانيا) 0-0
15:00 ملعب الشهداء
- كينشاساموتيما بيمبي (الكونغو الديمقراطية) - الحرس الوطني (النيجر)0-2
15:30 ملعب انيمبا الدولي
- أباانيمبا (نيجيريا) - الاتحاد (ليبيا) أجلت الي تاريخ لاحق
16:00 ملعب أورلاندو
- جوهانسبرجأورلاندو بايرتس (جنوب أفريقيا) - أويلرز(ليبيريا )2-0
17:00ملعب برج العرب
- الاسكندريةالمصري (مصر) - ريفرز يونايتد (نيجيريا) 1-2
17:00 ملعب شهداء بنينة
- بنغازيأهلي طرابلس (ليبيا) - ستاد مالي (مالي) 0-1
17:00ملعب 30 يونيو
- القاهرةبيراميدز (مصر) - مانيما يونيون (الكونغو الديمقراطية) 1-0
17:30ملعب موديبو كيتا
- باماكوبينجا (مالي) - زاناكو (زامبيا) 3-0
17:45ملعب 20 أوت 1955
- بشارشبيبة الساورة (الجزائر) - هارتس أوف أوك (غانا)0-2
18:00ملعب الطيب المهيري
- صفاقسالصفاقسي (تونس) - توسكر (كينيا) 0-0
19:00الملعب البلدي - بركان
نهضة بركان (المغرب) - الجيش الرواندي (رواندا) 0-0
شبيبة القبائل (الجزائر) - رويال ليوباردز (ايسواتيني)
0-1 اجلت الي تاريخ لاحق.
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