قابس : بحارة قابس يواصلون لليوم الثاني على التوالي غلق مدخل الميناء التجاري في غنّوش بمراكبهم

وات - واصل اليوم بحّارة الصيد الساحلي التقليدي بولاية قابس لليوم الثاني على التوالي غلق مدخل الميناء التجاري في غنوش بمراكبهم للصيد ممّا تسبّب في تعطيل نشاط هذا الميناء.



ويأتي هذا التحرك الاحتجاجي لبحارة قابس على خلفية ما اعتبره عضو المجلس المركزي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري الساسي علية في تصريح سابق لمراسل ( وات ) تراخيا من سلطة الاشراف في تطبيق القانون على مراكب الصيد العشوائي المتمثلة في مراكب الصيد بالجر في أعماق قصيرة ومراكب الصيد بالكيس.

ويجمع بحارة قابس على ان مراكب الصيد العشوائي قد ألحقت اضرار فادحة بالثروة البحرية وبمعداتهم حيث قدرت خسائرهم في الليلة الفاصلة بين 29 و30 نوفمبر 2021 ب 200 الف دينار مؤكدين انهم قد أصبحوا مهددين بفقدان مورد رزقهم الوحيد.

ويطالبون بتفعيل منظومة المراقبة بالاقمار الصناعية للمراكب المخالفة للقانون وبتوفير خافرة بحرية لجيش البحر للتصدي لهذه المراكب.



