الخسائر المرتبطة بإلغاء رخصتي "جنوب رمادة وجناين الوسط" تعد محدودة (منجي مرزوق)

وات - أكد وزير الطاقة والمناجم والتحوّل الطاقي، السابق، منجي مرزوق أنّ "إلغاء رخصتي البحث عن المحروقات جنوب رمادة وجناين الوسط، التّي تعود إلى شركة "أتوق صحراء المحدودة" في كنف احترام القانون. وتعد الخسائر المرتبطة بإلغاء الرخصتين محدودة وليس هناك انعكاسات على صورة القطاع أو على صورة البلاد".
وقدّم مرزوق، خلال حوار أدلى به إلى (وات) جملة من المقترحات لتحسين مستوى حوكمة القطاع الطّاقي الوطني.
وات: إنّ إلغاء رخصتي البحث عن المحروقات "جنوب رمادة" وجناين الوسط" المسندة لشركة "أتوق صحراء المحدودة" يطرح أكثر من تساؤل بخصوص مقاييس والمقاربة المعتمدة في منح الرخص في تونس، ما رأيك بهذه المقاربة؟
وات: وفق عديد الملاحظين فإنّ إلغاء الرخص هو مرادف لخسائر ماليّة هامّة لتونس. هل هو هذا الحال؟ وهل لهذا الإلغاء انعكاسات على صورة قطاع الطاقة التونسي وعلى ثقة المستثمرين؟
وات: ماذا تعتقدون بخصوص حوكمة القطاع الطاقي في تونس بشكل عام وما هي مقترحاتك لتحسين ذلك؟
وقدّم مرزوق، خلال حوار أدلى به إلى (وات) جملة من المقترحات لتحسين مستوى حوكمة القطاع الطّاقي الوطني.
وات: إنّ إلغاء رخصتي البحث عن المحروقات "جنوب رمادة" وجناين الوسط" المسندة لشركة "أتوق صحراء المحدودة" يطرح أكثر من تساؤل بخصوص مقاييس والمقاربة المعتمدة في منح الرخص في تونس، ما رأيك بهذه المقاربة؟
منجي مرزوق: هناك مقترحات عديدة لمراجعة طريقة اسناد الرخص في المحروقات وأهمها هو اعتماد نظام طلب العروض التنافسية ومراجعة المعايير. لكن اعتقد أنّ الطلب على السوق التونسية يحدد ما يمكن فعله على مستوى التمشي في اسناد الرخص.
وات: وفق عديد الملاحظين فإنّ إلغاء الرخص هو مرادف لخسائر ماليّة هامّة لتونس. هل هو هذا الحال؟ وهل لهذا الإلغاء انعكاسات على صورة قطاع الطاقة التونسي وعلى ثقة المستثمرين؟
منجي مرزوق: للتوضيح فإنّ الإلغاء يشمل، فقط، رخص البحث وليس امتيازات استغلال، اذا الخسارة محدودة في التزامات الشركة بالبحث وخسارة البحث عن المحروقات، وليست هناك خسارة انتاج.
فضلا عن ذلك، ووفق قرار وزيرة الصناعة والمناجم الطّاقة المتعلّق بالرخص المعنية، فقد تمّ فرض تعويض على الشركة لتلك الخسارة.
ولا افهم من يتحدث عن خسائر طائلة للدولة التونسيّة خاصّة وأنّ امتيازات الاستغلال للشركة تقدّر بنحو 2 بالمائة من الانتاج الوطني للنفط وحتّى وإن غادرت البلاد سيقع تعويضها بسهولة.
ولا اظن ان لهذا الالغاء انعكاسا سلبيا كبيرا على صورة تونس وقد استوفت العمليّة كل الإجراءات القانونيّة، التّي قامت بها اللجنة الاستشارية للمحروقات لأكثر من سنة.
وات: ماذا تعتقدون بخصوص حوكمة القطاع الطاقي في تونس بشكل عام وما هي مقترحاتك لتحسين ذلك؟
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