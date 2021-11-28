ارتفاع رقم معاملات قطاع التامين الى أكثر من 2093 مليون دينار خلال الأشهر التسعة الأولى من 2021

وات - تمكّنت مؤسسات التأمين وإعادة التأمين في تونس، خلال الأشهر التسعة الاولى من سنة 2021، من تحقيق وتيرة نموّ ايجابية عموما تضاهي المستويات المسجّلة خلال السنوات الأخيرة السابقة للأزمة الصحية العالمية.



وبحسب المعطيات التي تحصلت عليها (وات) من الهيئة العامة للتامين، فقد تم تسجيل إرتفاع هام لنسق نمو رقم المعاملات الجملي في حدود 5ر7 في المائة مقابل 6ر4 بالمائة في نهاية الثلاثية الثالثة من سنة 2020، ليبلغ 6ر2093 مليون دينار (م د) مقابل 7ر1947 م د في نفس الفترة من السنة الماضية.



وفي هذا الإطار، ارتفع التامين على الحياة وتكوين الأموال بنسبة 9ر7 بالمائة الى موفى سبتمبر من هذا العام ليبلغ 7ر467 م د مقابل 5ر433 م د في الفترة ذاتها من 2020



اما التامين على غير الحياة فقد عرف بدوره زيادة في رقم معاملاته ب 4ر7 بالمائة ليصل الى 9ر1625 م د مقابل 2ر1514 م د.



وبحسب أصناف التامين على غير الحياة، فقد استأثر صنف تامين السيارات بالنصيب الأكبر من حيث الحجم بقيمة 9ر943 م د مقابل 4ر872 ويعزى ذلك الى تطور مبيعات السيارات في تونس بنسبة تفوق 20 بالمائة منذ بداية العام.



وجاء صنف التامين الجماعي على المرض في المرتبة الثانية برقم معاملات بلغ 2ر309 م د بزيادة بنسبة 5ر7 بالمائة بالمقارنة مع السنة الفارطة.





كما حقق التامين على الحريق تقدما ملحوظا بلغ نسبة 6ر4 بالمائة ليبلغ مع نهاية سبتمبر من هذا العام 8ر147 م د مقابل 3ر141 م د مع الإشارة الى تسجيل وعي من طرف الصناعيين وقطاعي التجارة والخدمات على تامين منشاتهم ضد الحريق اذ ان رقم معاملات هذا الصنف كان في حدود 135 م د في 2019



وبدوره حقق صنف التامين على البرد وهلاك الماشية زيادة بنسبة تقارب 18 بالمائة ليبلغ 5ر11 م د مقابل 7ر9 م د في موفى الثلاثية الثالثة من 2020





ومن جهة أخرى أظهرت بيانات الهيئة العامة للتامين الارتفاع الملحوظ لحجم التعويضات المدفوعة من قبل مؤسسات التأمين بنسبة 2ر23 بالمائة مقابل تراجعها بنسبة 7 بالمائة خلال نفس الفترة من السنة الفارطة، لتعادل 5ر1041 م د (منها 6ر236 م د للتامين على الحياة وتكوين الاموال و9ر804 م د للتامين غير الحياة) مقابل 6ر845 م د في ذات الفترة من العام المنصرم.



وتولت مؤسسات التامين خلال الأشهر التسعة الأولى بعنوان التامين على السيارات تعويض المؤمن لهم بما قيمته حوالي 450 مليون دينار و4ر241 م د ضمن التامين الصحي.



وفي مجال الحريق قدمت مؤسسات التامين تعويضات بما قيمته 6ر48 م د 6ر14 م د في مجال النقل.



وفي المقابل تراجعت التعويضات في مجال البرد وهلاك الماشية بنسبة 53 بالمائة لتبلغ 4ر2 م د مع نهاية الأشهر التسعة الأولى من هذا العام مقابل 1ر5 م د في نفس الفترة من العام الفارط.



يشار الى ان حوالي 22 مؤسسة تنشط في قطاع التامين في تونس.



