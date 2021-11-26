كاس ديفيس - عزيز دوقاز يمنح تونس اسبقية 2-صفر على زيمبابوي

Publié le Vendredi 26 Novembre 2021 - 17:34 قراءة: 0 د, 35 ث
      
منح اللاعب عزيز دوقاز المنتخب التونسي للتنس تقدما هاما 2-صفر بفوزه يوم الجمعة على منافسه من منتخب زيمبابوي لوك بينجمان بنتيجة 2-1 (2-6 و7-6 و7-5) في المباراة الثانية من منافسات كاس ديفيس (المجموعة الثانية) التي تقام بنادي التنس بتونس من اجل الصعود الى المجموعة الاولى.

وكان المنتخب التونسي كسب التقدم 1-صفر على منتخب زيمبابوي اثر فوز مالك الجزيري على دون اياندا سيباندا بنتيجة 2-صفر (6-صفر و6-1).

واصبح المنتخب التونسي على بعد انتصار واحد لضمان الترشح الى المجموعة الاولى.

وتقام يوم السبت بداية من الساعة العاشرة صباحا ثلاث مقابلات وذلك على النحو التالي :
- (مالك الجزيري/اسكندر المنصوري) - (بينجامان لوك/ كورتني لوك)
- مالك الجزيري - بينجمان لوك
- عزيز دوقاز - دون اياندا سيباندا

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