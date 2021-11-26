كاس ديفيس - عزيز دوقاز يمنح تونس اسبقية 2-صفر على زيمبابوي

منح اللاعب عزيز دوقاز المنتخب التونسي للتنس تقدما هاما 2-صفر بفوزه يوم الجمعة على منافسه من منتخب زيمبابوي لوك بينجمان بنتيجة 2-1 (2-6 و7-6 و7-5) في المباراة الثانية من منافسات كاس ديفيس (المجموعة الثانية) التي تقام بنادي التنس بتونس من اجل الصعود الى المجموعة الاولى.



وكان المنتخب التونسي كسب التقدم 1-صفر على منتخب زيمبابوي اثر فوز مالك الجزيري على دون اياندا سيباندا بنتيجة 2-صفر (6-صفر و6-1).



واصبح المنتخب التونسي على بعد انتصار واحد لضمان الترشح الى المجموعة الاولى.



وتقام يوم السبت بداية من الساعة العاشرة صباحا ثلاث مقابلات وذلك على النحو التالي :

- (مالك الجزيري/اسكندر المنصوري) - (بينجامان لوك/ كورتني لوك)

- مالك الجزيري - بينجمان لوك

- عزيز دوقاز - دون اياندا سيباندا



