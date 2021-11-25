الرابطة الاولى - الترجي ينفرد بصدارة المجموعة الاولى والنجم يواصل اهدار النقاط في المجموعة الثانية

Publié le Jeudi 25 Novembre 2021 - 16:29قراءة: 1 د, 51 ث
      
وات - انفرد الترجي الرياضي بصدارة المجموعة الاولى بفوزه بهدف دون رد على مضيفه امل حمام سوسة الوافد الجديد على بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم في مباراة مؤجلة لحساب الجولة الافتتاحية اقيمت يوم الجمعة على ملعب بوعلي الحوار.

وسجل فاروق الميموني الهدف الوحيد للمباراة في الدقيقة 37 ليرفع الترجي الرياضي رصيده بفضل هذا الفوز الثاني على التوالي والخامس في مرحلة الذهاب الى 16 نقطة متقدما بفارق 3 نقاط عن اقرب ملاحقيه النادي الصفاقسي في حين تجمد رصيد امام حمام سوسة بعد هذه الخسارة الثالثة في مرحلة الذهاب عند 8 نقاط في المركز السادس.

وفي مقابلة اخرى مؤجلة لحساب الجولة الاولى من منافسات المجموعة الثانية، حسم التعادل السلبي بين مستقبل سليمان وضيفه النجم الساحلي ليلتحق الفريقان بالاولمبي الباجي في المركز الخامس بمجموع 7 نقاط. وللمباراة السادسة على التوالي، فشل فريق جوهرة الساحل في تحقيق الانتصار وكان اليوم على موعد مع تعادله الثالث على التوالي والثاني منذ قدوم المدرب الفرنسي روجي لومار في حصيلة بعيدة جدا عن طموحات الانصار.
ومن جهته، يعد هذا التعادل الثاني على التوالي لمستقبل سليمان الذي حافظ بالتوازي مع ذلك على سجله خاليا من الهزيمة للمقابلة الخامسة على التوالي.


ترتيب المجموعة الاولى :
الفريق ن ل ف ت ه له عليه
1- الترجي الرياضي 16 7 5 1 1 10 3
2- النادي الصفاقسي 13 7 4 1 2 7 4
3- اتحاد بن قردان 11 7 3 2 2 7 6
4- النادي البنزرتي 10 7 3 1 3 7 7
- اتحاد تطاوين 10 7 3 1 3 9 10
6- أمل حمام سوسة 8 7 2 2 3 6 6
7- نجم المتلوي 6 7 1 3 3 4 9
8 - نادي حمام الأنف 4 7 1 1 5 7 12

ترتيب المجموعة الثانية
الفريق ن ل ف ت ه له عليه
1 - الاتحاد المنستيري 17 7 5 2 0 7 1
2- النادي الافريقي 12 7 3 3 1 5 3
3- مستقبل الرجيش 10 7 2 4 1 7 6
4- هلال الشابة 8 7 2 2 3 4 5
5-الأولمبي الباجي 7 7 2 1 4 5 6
-- مستقبل سليمان 7 7 1 4 2 3 4
-- النجم الساحلي 7 7 1 4 2 3 5
8- ترجي جرجيس 4 7 0 4 3 1 5

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