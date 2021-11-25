متابعة للوضع الوبائي بمختلف الولايات: الخميس 25 نوفمبر

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مدنين : تسجيل 45 اصابة محلية جديدة 43 حالة منها في جزيرة جربة في ارتفاع كبير لإصابات فيروس كورونا



سجّلت ولاية مدنين في الساعات الأربع وعشرين الأخيرة ارتفاعا هاما في عدد الإصابات بفيروس كورونا برصد 47 اصابة منها إصابتان وافدتان و45 اصابة محلية وذلك من جملة نتائج 758 عيّنة خضعت لتحاليل مخبرية وسريعة لتبلغ نسبة الحدوث 2 فاصل 3 بالمائة، في المقابل لم يتمّ تسجيل أيّة حالة وفاة منذ حوالي أسبوع، وفق ما ذكره لـ(وات) مدير الصحة الوقائية بالادارة الجهوية للصحة بمدنين زيد العنز.



وجاءت 43 إصابة في جزيرة جربة لتسجّل معتمدية حومة السوق 23 اصابة منها 8 في صفوف التلاميذ، وميدون 20 اصابة 4 اصابات منها لدى تلاميذ فيما وردت بكل من مدنين الشمالية والجنوبية اصابة واحدة وبذلك ارتفع اجمالي الاصابات المحلية الى 33155 إصابة.

وتواصل الجهات الصحّية عملية التقصّي حول هذه الإصابات التلمذية وغيرها للتثبّت من عدم وجود بؤر لكسر حلقة العدوى وفق الدكتور زيد الذي دعا الى الانتباه والحذر منبها من خطورة التراخي وعدم الاقبال على التلقيح والتخلّي عن مختلف إجراءات التوقّي من فيروس كورونا بحمل الكمامة والتباعد الجسدي.

واعتبر ان تطور هذا الوضع نتيجة حتمية لحالة التراخي وعدم الجدية في احترام البرتوكول الصحي .







