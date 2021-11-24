تونس تنخرط في الحملة الدولية "16 يوما من النشاط لمناهضة العنف ضد المرأة" ببرنامج تحسيسي فكري وميداني

وات - تنخرط تونس في الحملة الدولية "16 يوما من النشاط لمناهضة العنف ضد المرأة" تحت شعار "العالم البرتقالي: ضعوا حدّاً للعنف ضد المرأة الآن"، التي تنطلق يوم 25 نوفمبر الجاري بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة وتتواصل حتى 10 ديسمبر 2021 الذي يوافق اليوم العالمي لحقوق الإنسان.



وهذا الإطار وضعت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن والمؤسسات التابعة لها، برنامجا تحسيسيّا فكريّا وميدانيّا ينطلق بموكب لإضاءة المسرح البلدي بشارع الحبيب بورقيبة باللون البرتقالي "رمز الحملة" مساء يوم 26 نوفمبر الجاري، إلى جانب عرض فنيّ يؤمنه فريق من الشباب من أمام المسرح البلدي بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة.



كما يتضمن برنامج الوزارة تنظيم ندوة فكريّة وطنيّة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان حول "مقاربة نقديّة لمنهجيّة معالجة العنف المسلط على المرأة" يومي 29 و30 نوفمبر 2021، بالإضافة إلى ندوة علميّة مصغّرة حول "العنف الممارس ضدّ المرأة بين المتخيّل وضغط الواقع" يوم 7 ديسمبر 2021 بالشراكة مع جامعة منوبة.



وفي إطار انخراط المرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة في المجهود الوطني والدولي المناهض للعنف المبني على النوع الإجتماعي، سيتمّ تنظيم ملتقى حول "المرصد الوطني للقضاء على العنف ضد المرأة والتعهّد بالنساء ضحايا العنف: الشراكات والإستراتيجيات" وذلك يوم 26 نوفمبر2021 بالشراكة مع منظمة فريديريش إيبرت والشبكة الأورو-متوسطية للحقوق.



كما سيتولى المرصد تنظيم ندوة علمية يقدم خلالها قراءة سوسيولوجية في إحصائيات الخط الأخضر وفي نتائج دراسة "العنف في الفضاء الأسري" وذلك يوم غرة ديسمبر2021 بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، إلى جانب لقاء تحسيسي حول "المساعدة القانونية للنساء ضحايا العنف كما ينص عليها القانون عدد 58 لسنة 2017" لفائدة طلبة الكلية وذلك يوم 09 ديسمبر 2021 بجامعة منوبة وذلك بالتعاون مع منظمة فريديرش إيبيرت.



ومن جهته، يتولى مركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة (الكريديف) تنظيم حملة توعوية مع شركة نقل تونس حول العنف ضدّ النّساء في وسائل النقل من 16 نوفمبر إلى 10 ديسمبر 2021 بولايات تونس الكبرى، إلى جانب ورشتين لتنمية قدرات منتجي مؤشرات العنف المسلط على النّساء: الأولى لفائدة قطاع الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ يومي 18 و19 نوفمبر الجاري والثانية لفائدة قطاع العدل يومي 24 و25 نوفمبر 2021.



كما يُنظم الكريديف يوم 26 نوفمبر الجاري ندوة لتقديم مخرجات وتوصيات حملة "اسمو تمييز" حول العنف الرمزي ضد النّساء والفتيات بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، فضلا عن تنظيم مجموعة من العروض لشريط "بسكلات" طيلة أيّام الحملة.



وأكدت وزارة الاسرة والمرأة بالمناسبة أنّ نجاح حملة "16 يوما من النشاط لمناهضة العنف ضد المرأة" تتضافر فيه جهود جميع المتدخلين من هياكل حكومية ومنها بالخصوص وزارة العدل ووزارة الداخلية وزارة الصحة ووزارة الشؤون الاجتماعية ومكوّنات المجتمع المدني الناشطة في المجال في إطار مقاربة تشاركيّة تأخذ بعين الاعتبار خطورة ظاهرة العنف على الأسرة والمجتمع.



