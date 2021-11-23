المنستير: انطلاق حملة مشتركة لأعوان الصحية العمومية والعسكرية للتلقيح ضدّ "كوفيد19" بمناطق ذات نسب تلقيح ضعيفة

وات - انطلقت اليوم الثلاثاء، حملة مشتركة بين أعوان الصحية العمومية وفرق طبية عسكرية للتلقيح ضدّ فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" بالمناطق المسجلة لنسب تلقيح ضعيفة بولاية المنستير، لتتواصل إلى غاية 29 نوفمبر الجاري، وفق الإدارة الجهوية للصحة بالمنستير.

وبدأت عمليات التلقيح اليوم في الواحدة بعد الزوال على مستوى المراكز الأساسية بكلّ من منزل نور1 ومصدور ومنزل حرب من معتمدية بنبلبة، وتواصلت إلى غاية الساعة الخامسة مساء.



وأفاد رئيس بلدية مصدور، فيصل العجيمي، "وات"، بأنّه تم تسجيل إقبال جيد في مركز الصحة الأساسية بمصدور على عملية التلقيح، وبأنه تم تركيز فريق ثان متنقل بالمنطقة الصناعية بمصدور استهدف تطعيم 146 من العملة في ثلاثة مصانع للنسيج بالمنطقة، لم يتلقوا بعد الجرعة الأولى من التلقيح، بالإضافة إلى عمّال آخرين بمصانع أخرى.

وذكر مصدر مسؤول في منزل حرب، أنّ عدد المواطنين المقبلين على التلقيح لم يتجاوز 25 شخصا إلى غاية الساعة الرابعة مساء، وعاينت "وات" في مركز الصحة الأساسية بمنزل نور على الساعة الثانية والنصف بعد الزوال توافد أعداد قليلة من المواطنين.



وتتواصل هذه الحملة غدا من الساعة الثامنة صباحا وإلى منتصف النهار بالسوق الأسبوعية بالمكنين، ومن الساعة الثامنة صباحا وإلى الخامسة مساء بمنطقة الهدادرة وبئر الطيب ببلدبة منزل كامل بمعتمدية جمال، ومن الساعة الواحدة بعد الزوال وإلى غاية الساعة الخامسة مساء بالمنارة وبنبلبة ببلدية بنبلة.

وبرمجت الإدارة الجهوية للصحة بالمنستير بالإشتراك مع الإدارة العامة للصحة العسكرية حملة تلقيح يوم الخميس 25 نوفمبر الجاري من الثامنة صباحا وإلى منتصف النهار بالسوق الأسبوعية بجمال، ومن الساعة الثامنة صباحا وإلى غاية الخامسة مساء بمنطقة الحمادة ببلدية منزل كامل، ومنطقة التيايرة ببلدية جمال وبمنطقة الغنادة ببلدية الغنادة من معتمدية بني حسان.

وتتحوّل الفرق الصحية المشتركة يوم الجمعة 26 نوفمبر الجاري من الساعة الثامنة صباحا وإلى غاية منتصف النهار إلى منطقة المرازقة ببلدية عميرة الحجاج، والسوق بعميرة الفحول، ومن الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الخامسة مساء إلى منطقتي حاتم والجنايحة ببلدية الغنادة، ومن الواحدة بعد الزوال إلى الخامسة مساء إلى منطقة أولاد عزيزة ببلدية عميرة الحجاج، وإلى شراحيل.

ويخصص يوم السبت 27 نوفمبر الجاري لحملة تلقيح تتواصل من الثامنة صباحا وإلى الخامسة مساء بمناطق أولاد سعيد والحوم ببلدية سيدي بنور، ومناطق السميرات وجبريل وبوغرارة وسوق الهويشات ببلدبة عميرة التوازرة، وبمنطقة الشواشين ووسط مدينة منزل فارسي ببلدية منزل فارسي.

وستتواجد الفرق الصحية المشتركة يوم الأحد 28 نوفمبر الجاري من الساعة الثامنة صباحا وإلى غاية الخامسة مساء بمناطق أولاد العرضاوي، والمليشات، وأولاد منجة، والفراحتية، والمزاوغة الشمالية ببلدية منزل حياة.

وينتظر أن تختتم هذه الحملة المكثفة للتلقيح يوم الإثنين 29 نوفمبر 2021 بالتدخل من الساعة الثامنة صباحا وإلى غاية منتصف النهار بسوق زرمدين، وبمنطقتي السكرين والمندرة ببلدية طبلبة وفق رزنامة الإدارة الجهوية للصحة.



وسجلت معتمديات زرمدين وجمال وبنبلة والمكنين والبقالطة وطبلبة وصيادة لمطة بوحجر والوردانين نسب الذين استكملوا التلقيح للشريحة العمرية 15 سنة -39 سنة تراوحت بين 30 فاصل 5 في المائة و46 فاصل 1 في المائة وذلك في الفترة 13 مارس 2021-21 نوفمبر 2021 وفق حصيلة نشرتها الإدارة الجهوية للصحة بالمنستير.



وتبلغ إلى غاية الأحد 21 نوفمبر الجاري النسبة الجهوية للذين استكملوا التلقيح بالنسبة إلى الشريحة العمرية 15-39 سنة، 45 فاصل 5 في المائة، والذين أعمارهم بين 40 سنة و59 سنة، 72 فاصل 2 في المائة، والذين تتراوح أعمارهم بين 60 سنة فما فوق، 87 فاصل 7 في المائة.



