الاتحاد الأوروبي يخصص 50 مليون أورو لتمويل المرحلة الثانية من برنامج الصحة عزيزة في تونس

انطلقت، الثلاثاء بتونس، المرحلة الثانية من برنامج الصحة عزيزة التي تمتد من 2021 الى 2023 بتمويل من الاتحاد الأوروبي، بقيمته 50 مليون أورو ذلك ما تم الاهلان عنه خلال ملتقى نظمته وزارة الصحة اليوم.



وبينت المكلفة بتسيير وحدة التعاون الدولي بوزارة الصحة إيناس الفرادي في تصريح اعلامي على هامش اللقاء "ان المرحلة الثانية لبرنامج الصحة عزيزة ترمي الى توسيع نطاق تنفيذ هذا البرنامج ليشمل كل الجهات بعد ان اقتصر في مرحلته الأولى على 13 ولاية فقط.



وأفادت ان المرحلة الاولى من البرنامج مكنت من تقريب الخدمات المسداة بمؤسسات الخط الأول والثاني من خلال تمويل اقتناء التجهيزات وسيارات الاسعاف وكذلك باعتماد ضبط مواعيد العلاج عن بعد.



واوضحت أن تنفيذ برنامج الصحة عزيزة ياتي كذلك في اطار تفعيل السياسة الوطنية للصحة التي تهدف الى اطلاق اصلاحات بالقطاع تمكن من الرفع من جودة الخدمات المسداة للمواطنين وتعزيز قدرات المنظومة الصحية.



من جانبه أكد وزير الصحة، علي مرابط، ان برنامج الصحة عزيزة يهدف في مرحلته الثانية الى دعم كل المستشفيات، كما سيقع خلالها التركيز على الرقمنة مع الاهتمام بزيادة الحوكمة.



وافاد سفير الاتحاد الأوروبي ماركوس كورنارو، ان محاور التعاون في اطار برنامج الصحة عزيزة البالغ اجمالي تمويله 70 مليون أورو (20مليون اورو للمرحلة الأولى و50 مليون أورو للمرحلة الثانية)، ارتكزت الى دعم التعاون في تحقيق الادماج وتحسين التغطية بالخدمات الصحية، وكذلك دعم استخدام الرقمنة في اسداء الخدمات.



