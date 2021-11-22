رابطة أبطال أوروبا: برنامج مباريات الجولة الخامسة

Publié le Lundi 22 Novembre 2021 - 14:46 قراءة: 0 د, 47 ث
      
في ما يلي برنامج مباريات الجولة الخامسة قبل الأخيرة من دور المجموعات ضمن مسابقة كاس رابطة أبطال أوروبا لكرة القدم :

-- الثلاثاء 23 نوفمبر 2021 :
-- المجموعة الخامسة:
دينامو كييف (اوكرانيا) - بايرن ميونيخ (ألمانيا)
برشلونة (إسبانيا) - بنفيكا (البرتغال)

-- المجموعة السادسة:
فياريال (إسبانيا) - مانشستر يونايتد (إنقلترا)
يونغ بويز (سويسرا) - أتالانتا (إيطاليا)

-- المجموعة السابعة:
ليل (فرنسا) - سالزبورغ (النمسا)
اشبيلية (إسبانيا) - فولفسبورغ (ألمانيا)

-- المجموعة الثامنة:
مالمو (السويد) - زينيت (روسيا)
تشلسي (إنقلترا) - جوفنتوس (إيطاليا)

-- الأربعاء 24 نوفمبر 2021 :
- المجموعة الأولى:
كلوب بروج (بلجيكا) - لايبزيغ (ألمانيا)
مانشستر سيتي (إنقلترا) - باريس سان جرمان (فرنسا)

-- المجموعة الثانية:
أتلتيكو مدريد (إسبانيا) - ميلان (إيطاليا)
ليفربول (إنقلترا) - بورتو (البرتغال)

-- المجموعة الثالثة:
بشيكتاش (تركيا) - اجاكس (هولندا)
سبورتينغ (البرتغال) - بوروسيا دورتموند (ألمانيا)

-- المجموعة الرابعة:
إنتر (إيطاليا) - شاختار دانيتسك (اوكرانيا)
شيريف تيراسبول (مولدوفا) - ريال مدريد (إسبانيا)



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