رابطة أبطال أوروبا: برنامج مباريات الجولة الخامسة

في ما يلي برنامج مباريات الجولة الخامسة قبل الأخيرة من دور المجموعات ضمن مسابقة كاس رابطة أبطال أوروبا لكرة القدم :



-- الثلاثاء 23 نوفمبر 2021 :

-- المجموعة الخامسة:

دينامو كييف (اوكرانيا) - بايرن ميونيخ (ألمانيا)

برشلونة (إسبانيا) - بنفيكا (البرتغال)



-- المجموعة السادسة:

فياريال (إسبانيا) - مانشستر يونايتد (إنقلترا)

يونغ بويز (سويسرا) - أتالانتا (إيطاليا)



-- المجموعة السابعة:

ليل (فرنسا) - سالزبورغ (النمسا)

اشبيلية (إسبانيا) - فولفسبورغ (ألمانيا)



-- المجموعة الثامنة:

مالمو (السويد) - زينيت (روسيا)

تشلسي (إنقلترا) - جوفنتوس (إيطاليا)



-- الأربعاء 24 نوفمبر 2021 :

- المجموعة الأولى:

كلوب بروج (بلجيكا) - لايبزيغ (ألمانيا)

مانشستر سيتي (إنقلترا) - باريس سان جرمان (فرنسا)



-- المجموعة الثانية:

أتلتيكو مدريد (إسبانيا) - ميلان (إيطاليا)

ليفربول (إنقلترا) - بورتو (البرتغال)



-- المجموعة الثالثة:

بشيكتاش (تركيا) - اجاكس (هولندا)

سبورتينغ (البرتغال) - بوروسيا دورتموند (ألمانيا)



-- المجموعة الرابعة:

إنتر (إيطاليا) - شاختار دانيتسك (اوكرانيا)

شيريف تيراسبول (مولدوفا) - ريال مدريد (إسبانيا)







