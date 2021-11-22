انس جابر تتراجع الى المركز العاشر في التصنيف الجديد للاعبات التنس المحترفات

- تراجعت التونسية انس جابر ب3 مراكز لتحتل المرتبة العاشرة عالميا خلال التصنيف الجديد للاعبات التنس المحترفات الصادر يوم الاثنين.

وكانت انس جابر اعلنت سابقا عن انتهاء مشاركاتها خلال العام الجاري 2021 لاسباب صحية مشيرة الى انها تحتاج مزيدا من الوقت لحسن الاستعداد للموسم المقبل وعلاج اصابة على مستوى المرفق.



ولم تشهد المراكز العشرة الأولى في التصنيف أي تغيير اذ بقيت الأسترالية آشلي بارتي في الصدارة امام البيلاروسية آرينا سابالينكا والإسبانية غاربيني موغوروزا.



وفي صنف الرجال، شهد التصنيف الاسبوعي تغييرا وحيدا في قائمة المراكز العشرة الأولى تمثل في استعادة الإيطالي يانيك سينر للمركز العاشر من الكندي فيليكس أوجيه-ألياسيم الذي تراجع إلى المركز الحادي عشر بعد أن كان قد دخل قائمة المصنفين العشرة الأوائل الأسبوع الماضي وذلك لأول مرة في مسيرته الاحترافية فيما حافظ الألماني ألكسندر زفيريف على موقعه في المركز الثالث بعد ان استطاع التتويج يوم الأحد بلقب البطولة الختامية للموسم للمرة الثانية في مسيرته بفوزه على الروسي دانييل ميدفيديف بمجموعتين دون رد.



ومن جهته، حافظ الصربي نوفاك ديوكوفيتش على صدارة التصنيف متقدما على الروسي دانييل ميدفيديف.



وفي ما يلي ترتيب العشر الاوائل :

صنف الرجال

1. نوفاك ديوكوفيتش (صربيا) 11540 نقطة

2. دانييل ميدفيديف (روسيا) 8640 نقطة

3. ألكسندر زفيريف (ألمانيا) 7840 نقطة

4. ستيفانوس تسيتسيباس (اليونان) 6540 نقطة

5. أندري روبليف (روسيا) 5150 نقطة

6. رافايل نادال (إسبانيا) 4875 نقطة

7. ماتيو بيريتيني (إيطاليا) 4568 نقطة

8. كاسبر رود (النرويج) 4160 نقطة

9. هوبرت هوركاتش (بولندا) 3706 نقطة

10. يانيك سينر (إيطاليا) 3350 نقطة



صنف السيدات

1. آشلي بارتي (أستراليا) 7582 نقطة

2. آرينا سابالينكا (بيلاروسيا) 6380 نقطة

3. غاربيني موغوروزا (اسبانيا) 5685 نقطة

4. كارولينا بليسكوفا (ج. التشيك) 5135 نقطة

5. باربورا كريجسيكوفا (ج. التشيك) 5008 نقطة

6. ماريا ساكاري (اليونان) 4385 نقطة

7. أنيت كونتافيت (استونيا) 4351 نقطة

8. باولا بادوسا (اسبانيا 3849 نقطة

9. ايغا سواتيك (بولندا) 3786 نقطة

10. أنس جابر (تونس) 3455 نقطة.



