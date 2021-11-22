وزارة التجارة : المواد المدعمة تتصدر المواد المحجوزة

تصدرت المواد المدعمة قائمة المواد التي حجزتها فرق وزارة التجارة في إطار البرنامج الاستعجالي للمراقبة، لتتضمن القائمة 595 طنا من الحبوب ومشتقاتها و 22 ألفا و 908 وليترات من الزيت النباتي المدعم.



وأطلقت وزارة للتجارة برنامجا للمراقبة بشكل استعجالي منذ يوم 15 اكتوبر 2021، من خلال االتركيز على مسالك التوزيع سعيا للتحكم في الأسعار.، وفق ما جاء في بلاغ للوزارة مساء الأحد.



وتضمنت قائمة المواد المحجوزة 2,55 طنا من الخضر والغلال و18,75 طنا من المواد الغذائية و60 طنا من الأسمدة و2,8 أطنان من مواد أولية موجهة لصنع العطور و52 علبة تبغ.



وتمثلت أهم العمليات الرقابية النوعية المسجلة بتاريخ 20 نوفمبر 2021 في حجز 18,3 طنا من المواد الغذائية و 60 طنا من الأسمدة (أمونيتر) بولاية قابس وحجز 0,85 طنا من البطاطا بولاية نابل وحجز 2,8 طنا من مواد أولية لصنع العطور بولاية بن عروس وحجز 1,7 طنا من البطاطا وحجز 450 كلغ من المواد الغذائية المختلفة بولاية الكاف.



ووفق ذات المصدر ارتفعت الحصيلة الجملية المحينة إلى 11337 مخالفة اقتصادية.



وتعلقت المخالفات، حسب نفس المصدر، خاصة بالتجاوزات السعرية والاحتكارية والتلاعب بالمواد المدعمة والإخلال بشفافية ونزاهة المعاملات، إضافة إلى اقتراح 115 عقوبة إدارية.



وحجزت فرق وزارة التجارة كميات هامة من المواد منها خاصة 1891 طنا من الخضر والغلال، وحجز 785 طنا من المواد الغذائية (منها 595 طنا مشتقات حبوب مدعمة)، وحجز 22908 ليترات من الزيت النباتي المدعم، اضافة الى حجز8,9 أطنان من لحوم الدواجن و286 طنا من المواد العلفية و101504علب تبغ و434 طنا من الاسمنت و604 آلاف قطعة من مواد غذائية مختلفة.



