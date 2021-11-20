المنتخب التونسي يشرع غدا في الفترة الاعدادية الختامية لكاس امم افريقيا (المغرب2022)

يشرع المنتخب التونسي لكرة اليد بداية من يوم الاثنين في مرحلته الاعدادية الختامية لكاس امم افريقيا المقررة بالمغرب من 13 الى 23 جانفي 2022.



وتتضمن هذه المرحلة الاعدادية سلسلة من التربصات المخصصة بالأساس للعمل البدني تتواصل على امتداد اربعة أسابيع بمدينة سوسة.



ووجه الإطار الفني للمنتخب الدعوة لـ 18 لاعبا محلّيا للمشاركة في هذا التربص الأول الذي يتواصل إلى غاية يوم السبت 4 ديسمبر في انتظار التحاق اللاعبين المحترفين في البطولات الأجنبية تباعا فور نهاية التزاماتهم مع فرقهم.



وفيما يلي قائمة اللاعبين المدعوين:

حارس مرمى: محمد صفر وأصيل النملي ويوسف زيان

جناح أيسر: أسامة البوغانمي غسان التومي

ظهير أيسر: يوسف معرف وحازم باشا

ظهير أيمن: أشرف المرغلي ونور الدين ماوة

منسق: بلال العبدلي، علاء مصطفى وأشرف السعفي

لاعب دائرة: جهاد جاب الله، غازي بالغالي وإسلام الجبالي

جناح أيمن: عصام رزيق، طارق جلوز ومحمد علي بحر



وبعد نهاية التربصات المخصصة للاعبين المحليين ومع التحاق اللاعبين الناشطين في البطولات الأجنبية يتحول المنتخب يوم 27 ديسمبر إلى بولونيا للمشاركة في دورة دولية ودية وفق البرنامج التالي:

يوم الثلاثاء 28 ديسمبر – الساعة 17.45: تونس – بولونيا

يوم الأربعاء 29 ديسمبر – الساعة 16.15: تونس – هولندا

يوم الخميس 30 ديسمبر – الساعة 16.15: تونس – اليابان



كما سيجري المنتخب الوطني مقابلتين وديتين مع المنتخب المغربي في شهر جانفي القادم قبل التحول للمغرب.



وقد أعلن الإتحاد الإفريقي عن قائمة المنتخبات المشاركة في كأس إفريقيا القادمة بالمغرب وهي: تونس، مصر، المغرب، أنغولا، الرأس الأخضر، الكونغو الديمقراطية، السينغال، الغابون، غينيا، كينيا، نيجيريا وزامبيا وسيتمّ لاحقا تحديد موعد إجراء القرعة.



ويذكر ان المنتخب التونسي هو الأكثر تتويجا باللقب الإفريقي بـ 10 تتويجات يليه كل من المنتخب المصري والجزائري بـ 7 ألقاب.



