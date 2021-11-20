أصحاب الشهائد العليا المعطلون لمدة 10 سنوات أو أكثر يلوحون بتصعيد تحركاتهم للمطالبة بحقهم في الانتداب بمقتضى القانون عدد 38

وات - يتجه أصحاب الشهائد العليا المعطلون عن العمل لمدة 10 سنوات أو أكثر الى تصعيد تحركاتهم الاحتجاجية، بعد اعلان رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس الجمعة، قراره بعدم تطبيق القانون عدد 38 الذي ينص على الانتداب الاستثنائي لخريجي التعليم العالي الذين طالت بطالتهم على دفعات في القطاع العمومي، وفق ما صرحت به ل(وات) المتحدثة باسم اصحاب الشهائد العليا الذين طالت بطالتهم 10 سنوات فما فوق، يسرى ناجي.



وقالت يسري ناجي، اليوم السبت، ان اللقاء الذي جرى الجمعة بقصر قرطاج بين رئيس الدولة ووفد من هؤلاء المعطلين، "مثل صدمة بعد تأكيد رئيس الدولة خلاله عدم امكانية تطبيق هذا القانون"، مضيفة إن "رئيس الدولة تعهد باستقطاب خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم ضمن الشركات الأهلية التي ستحدث بالأموال المنهوبة المسترجعة من قبل الدولة".



وذكرت أن اصحاب الشهائد العليا العاطلين عن العمل لأكثر من عقد ليست لهم أية فكرة عن الشركات الأهلية المزمع انشاؤها، وهم متمسكون بتطبيق القانون عدد 38 الذي ينص على انتدابهم، معبرة عن استغرابها ازاء ما وصفته ب"تنصل الدولة" من تطبيق القانون مقابل ما تبديه من احترام للاتفاقيات المبرمة، في اشارة منها الى تسوية وضعية عمال الحضائر.



وأشارت الى أن رئيس الدولة أطلع وفد أصحاب الشهائد العليا المعطلين خلال هذا اللقاء الذي كانت من بين الحاضرين فيه، عن دوافع نيته عدم تفعيل القانون المذكور، مبينة من بين الأسباب عدم توفر الاعتمادات المالية وعجز الوظيفة العمومية عن استيعاب مزيد من مواقع العمل نتيجة كثافة عدد الانتدابات التي فاقت احتياجتها خلال السنوات الأخيرة.



ولفتت المتحدثة باسم أصحاب الشهائد العليا المشمولين بالقانون عدد 38، ان العاطلين أصحاب الشهائد العليا نفذوا بعد لقائهم برئيس الدولة، وقفة احتجاجية بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة للتعبير عن رفضهم لقرار عدم تفعيل القانون عدد 38 لسنة 2020، مشيرة الى أن وتيرة الاحتجاج بلغت عديد الجهات حيث تجمهر عديد العاطلين بمقرات الولايات والمعتمديات في مسعى منهم لتأكيد تمسكهم بحقهم في الانتداب بالوظيفة العمومية.



يذكر ان رئيس الجمهورية قيس سعيّد قال خلال لقائه الجمعة بوزير التشغيل والتكوين المهني، نصر الدين النصيبي، إن "القانون عدد 38 الصادر في 13 أوت 2020 وُضع في تلك الفترة كأداة للحكم ولاحتواء الغضب وبيع الأحلام وليس للتنفيذ، مشيرا إلى أنه لم يصدر أي أمر ترتيبي لتطبيقه.



وأكّد رئيس الدولة، حسب بلاغ لرئاسة الجمهورية، على أنه لا بدّ من انتدابات حقيقية تُمكّن الشباب من خلق الثروة في إطار قانوني مختلف عن الأوهام الكاذبة.



وينص القانون عدد 38 لسنة 2020 المؤرخ في 13 أوت 2020 والمتعلق بالاحكام الاستثنائية للانتداب في القطاع العمومي أو ما عرف بقانون الانتداب في القطاع العمومي لمن طالت بطالتهم، في الفصل الاول منه على الانتداب المباشر على دفعات سنوية متتالية للعاطلين عن العمل من أصحاب الشهائد العليا ممن طالت بطالتهم 10 سنوات أو أكثر والمسجلين بمكاتب التشغيل.





