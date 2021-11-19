سيدي بوزيد: إدراج عدل تنفيذ بالتفتيش

مساعد أول بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد، جابر الغنيمي
Publié le Vendredi 19 Novembre 2021 - 16:39 قراءة: 0 د, 21 ث
      
أفاد مساعد وكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد جابر الغنيمي لباب نات أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد أذنت بادراج عدل تنفيذ بالتفتيش على خلفية شكاية تقدم بها ضده شخص من أجل التحيل و التدليس و باحالة المحضر إليها تم فتح بحث تحقيقي ضده من أجل بيع ملك الغير و التحيل و التدليس و مسك و استعمال مدلس ... موضحا أن الابحاث جارية لدى قاضي التحقيق المتعهد

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