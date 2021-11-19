نسبة الخمول البدني في تونس تصل إلى 83 بالمائة وهي في حدود 13 بالمائة بالبلدان الاسكندينافية

"تصل نسبة الخمول البدني في تونس إلى 83 بالمائة، بينما لا تتجاوز هذه النسبة 13 بالمائة في البلدان الاسكندينافية، والخمول البدني هو رابع سبب للموت في العالم" ذلك أبرز ما كشفه المدير العام للمرصد الوطني للرياضة، نزار السويسي، في تصريح ل"وات"، اليوم الخميس، على هامش انطلاق أعمال المؤتمر العلمي السادس لعلوم الرياضة الذي ينظمه المرصد حول موضوع "الأنشطة البدنية والرياضية المنتظمة: الواقع والفوائد والرهانات"، والذي يتواصل على مدى يومين بياسمين الحمامات.



وقال السويسي إن الدراسة التي أعدها المرصد سنة 2020 أفرزت جملة من المخرجات، من أبرزها تراجع نسبة ممارسة الرياضة في تونس لدى الفئة العمرية من 6 الى 12 سنة إلى 12 بالمائة، بعد أن كانت في حدود 20 بالمائة سنة 2010، وفي حدود 18 بالمائة بالنسبة للفئة 12/17 سنة، مبينا أن هذه النسبة تطورت بالنسبة للفئة العمرية 50 سنة فما فوق لتصل إلى 20 بالمائة، وذلك بسبب إقبال هذه الفئة العمرية على ممارسة الأنشطة البدنية وخاصة المشي، الذي أصبح ثاني رياضة في تونس بعد كرة القدم، ولكن لأسباب صحية، لا لدوافع وقائية واقتناع بأهمية الرياضة.



وأوضح، في ذات السياق، أن واحدا على أربعة تونسيين من الفئة العمرية 15 سنة فما فوق يعاني من مرض السمنة، و15 بالمائة من هذه الفئة العمرية يعانون من مرضى السكري، وواحد على أربعة من ذات الفئة يعاني من ارتفاع ضغط الدم، ملاحظا أن هذه المؤشرات تؤكد خطورة عدم ممارسة الرياضة والأنشطة البدنية، والحاجة إلى أخذ المسألة مأخذ الجد وإيجاد حلول عاجلة للتشجيع على ممارسة الرياضة.



وأفاد السويسي، من جهة أخرى، بأن ثلة من الخبراء والجامعيين من اختصاصات علوم الرياضة من تونس وفرنسا والسويد والجزائر وليبيا والعراق، وعددا هاما من الطلبة والطلبة الباحثين والمديرين الفنيين للجامعات الرياضية يشاركون في الجلسات العلمية للمؤتمر، التي ستعنى بجملة من المحاور، من بينها بالخصوص فيزيولوجيا الرياضة، والتدريب والإعداد البدني والإعداد الذهني، وعلوم التربية والبيداغوجيا، وعلوم التصرف المطبقة في الرياضة.



وأشار إلى أن "المهن الجديدة في الرياضة" ستكون محورا لمائدة مستديرة ستخصص للنظر في آفاق التشغيل وبعث المشاريع ذات العلاقة بالرياضة، خاصة في ظل إشكاليات البطالة التي يعاني منها خريجو المعاهد العليا للرياضة، والمقدرة بنحو 10 آلاف عاطل عن العمل، حسب تقديره.



ويتضمن برنامج أعمال المؤتمر 5 ورشات عمل ستهتم بالتقنيات الجديدة للتعاطي مع الأطفال حاملي الإعاقة، والالعاب الشعبية المحفزة على ممارسة الرياضة البدنية، وأخرى ستوجه للمدربين والمديرين الفنيين، وستعنى بالأساليب العلمية الحديثة لاستكشاف المواهب الرياضية واستعمال الفيديو والتكنولوجيات الحديثة، خاصة تحاليل الصورة للتقييم والمتابعة في الرياضات الجماعية.



