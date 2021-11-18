الرابطة الثانية: تعيينات حكام مباريات الجولة الثانية

Publié le Jeudi 18 Novembre 2021 - 22:45 قراءة: 0 د, 58 ث
      
في ما يلي تعيينات حكام مباريات الجولة الثانية لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم التي ستدور يومي السبت والأحد القادمين بداية من الساعة الثانية بعد الظهر:

السبت 20 نوفمبر 2021
المجموعة الأولى
في ملعب 2 مارس بصفاقس
الملعب الصفاقسي - النادي البنبلي
الحكم: أشرف الحركاتي

في ملعب القلعة الصغرى
القلعة الرياضية - أولمبيك مدنين
الحكم: وليد العوني

في الملعب البلدي برادس
النجم الرادسي - الملعب التونسي
الحكم: محمد شعبان

المجموعة الثانية
في ملعب مصطفى الدوري
أمل جربة - كوكب منزل نور
الحكم: علي الورهاني

في ملعب جندوبة
جندوبة الرياضية - جمعبة جربة
الحكم: وليد البناني

في ملعب الطيب بن عمار بالعمران
الأولمبي للنقل - شبيبة القيروان
الحكم: رمزي بن سالم

الأحد 21 نوفمبر 2021
المجموعة الثاثة
في ملعب سيدي بوزيد
أولمبيك سيدي بوزيد - مستقبل قابس
الحكم: رشدي قزقز

في ملعب المحمدية
مستقبل المحمدية - مكارم المهدية
الحكم: حسام بلحاج علي

في ملعب وادي الليل
مستقبل وادي الليل - هلال مساكن
الحكم: أمير العيادي

المجموعة الرابعة
في ملعب قفصة
قوافل قفصة - سكك الحديد الصفاقسي
الحكم: بلال الرزقي

في ملعب قربة البلدي
النادي القربي - مرجان طبرقة
الحكم: الصادق الكومنجي

في ملعب قابس
الملعب القابسي - سبورتينغ بن عروس
الحكم: نبيل حمادي


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