الرابطة الأولى: الاتحاد المنستيري يفوز على الأولمبي الباجي وينفرد مجددا بالصدارة

وات - انفرد الاتحاد المنستيري مجددا بصدارة المجموعة الثانية لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم في مرحلتها الأولى اثر فوزه يوم الخميس على ضيفه الأولمبي الباجي بنتيجة 2-1 في ختام مقابلات الدفعة الثانية للجولة السادسة.



وسجل هدفي الاتحاد المنستيري في المباراة التي احتضنها ملعب مصطفى بن جنات ادريس المحيرصي في الدقيقة 28 والايفواري روجي اهولو في الدقيقة 62 فيما جاء هدف تذليل الفارق للأولمبي الباجي عن طريق أمين جاب الله في الدقيقة 64. وهو الهدف الاول الذي تستقبله شباك الاتحاد المنستيري بعدما نجح الحارس بشير بن سعيد في المحافظة على عذارة شباكه في المقابلات الخمس الفارطة.



وبهذا الفوز، رفع الاتحاد المنستيري رصيده في اعلى جدول الترتيب الى 14 نقطة حققها من 4 انتصارات وتعادلين فيما تجمد رصيد الأولمبي بهزيمته الرابعة على التوالي عند 6 نقاط ليبقى في المركز الخامس.



وكان النادي الافريقي التحق مؤقتا بالاتحاد المنستيري في الصدارة بتغلبه في وقت سابق على ضيفه الترجي الجرجيسي بهدف دون رد بامضاء بلال العيفة في الدقيقة 63 في حين نجح مستقبل سليمان في تحقيق انتصاره الاول هذا الموسم بتفوقه على ضيفه هلال الشابة بهدف نظيف حمل توقيع محمد علي بن حمودة في الدقيقة 76 من ركلة جزاء.

وتستكمل مقابلات الجولة السادسة للمجموعة الثانية يوم الجمعة بمباراة النجم الساحلي (4 نقاط من 4 مباريات) وضيفه مستقبل الرجيش (8 نقاط من 5 مقابلات).



وفي ما يلي نتائج وترتيب المجموعة الثانية :

المجموعة الثانية

الخميس 18 نوفمبر 2021

في سليمان

مستقبل سليمان 1 محمد علي بن حمودة (76 من ركلة جزاء)

هلال الشابة صفر

في المنزه

النادي الافريقي 1 بلال العيفة (63)

الترجي الجرجيسي صفر

في مصطفى بن جنات - س 16

الاتحاد المنستيري - الاولمبي الباجي



الجمعة 19 نوفمبر

في حمام سوسة - س 14

النجم الساحلي - مستقبل الرجيش خالد قويدر



الترتيب

المجموعة الثانية ن ل ف ت ه له عليه

1-الاتحاد المنستيري 14 6 4 2 0 6 1

2-النادي الافريقي 11 6 3 2 1 4 2

3-مستقبل الرجيش 8 5 2 2 1 4 3

4-هلال الشابة 7 6 2 1 3 3 4

5-الاولمبي الباجي 6 6 2 0 4 5 6

6-مستقبل سليمان 5 5 1 2 2 1 2

7-النجم الساحلي 4 4 1 1 2 2 4

--الترجي الجرجيسي 4 6 0 4 2 1 4







