الفيلم الروائي الطويل "ولدي " للمخرج محمد بن عطية ضمن قائمة الافلام المشاركة بمهرجان القدس السينمائي الدولي

كشفت الهيئة المنظمة للدورة السادسة لمهرجان القدس السينمائي الدولي المقررة من 29 نوفمير الى غاية 06 ديسمبر القادم عن قائمة الافلام المشاركة وعددها 102 فيلما من 23 دولة من بينها الفيلم الروائي التونسي الطويل "ولدي" للمخرج محمد بن عطية الى جانب الافلام الروائية القصيرة "حياة" لميرفت كمون و"ارواح عارية" لحسام العشي و"كبريت" لمحمود احمد و"خليني اعيش" لوسام دلالي و"روبة عيشة" لمحمد سعيد و"سقالة" لبلال بالي .



وحسب لجنة اختيار الافلام التي تم تكوينها في الغرض بعضوية المخرجين اشرف الهواري وصلاح طافش وريما محمود فقد تميزت الافلام المشاركة بالتنوع في الافكار والمواضيع المطروحة التي تمت معالجتها برؤية سينمائية متطورة ومبتكرة فضلا عن الحضور اللافت للقضية الفلسطينية ضمن مجموعة الافلام المشاركة التي سلطت الضوء على معاناة الشعب الفلسطيني مع الاحتلال الاسرائيلي.



كما تسجل الدورة السادسة لمهرجان القدس السينمائي الدولي مشاركة الناقد والمخرج السينمائي التونسي ورئيس المهرجان الدولي للفيلم العربي بقابس محمود الجمني في عضوية لجنة تحكيم الافلام الوثائقية برئاسة المخرجة الالمانية مونيكا ماورير .



وكان رئيس ومؤسس المهرجان عزالدين شلح قد اكد في تصريح اعلامي ان جائزة النقاد لهذه السنة ستكون باسم المخرج السوري الراحل حاتم علي فضلا عن اسناد جوائز المهرجان لاحسن الافلام الروائية والوثائقية الطويلة والقصيرة وجوائز السيناريو وذلك بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني مشيرا الى التحدي الذي ستحققه الدورة الجديدة من خلال ما اسماه "اختراق الاسلاك الشائكة التي تحاصر الثقافة الفنية السينمائية بعرض افلام عربية وعالمية رغم تواضع الامكانيات المادية ".



وجدير بالذكر أنه قد تقرر اهداء الدورة السادسة لمهرجان القدس السينمائي الدولي لروح الكاتب والمخرج السينمائي الفلسطيني الراحل نصري حجاج وتكريمه في افتتاح فعاليات المهرجان عبر عرض شريط مصور عن حياته وانجازاته الفنية.



