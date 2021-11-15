البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة - برنامج مقابلات الجولة الثانية عشرة

Publié le Lundi 15 Novembre 2021 - 17:27 قراءة: 0 د, 24 ث
      
في ما يلي برنامج مقابلات الجولة الثانية عشرة من المرحلة الاولى للبطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة المقررة بعد غدا الاربعاء:

في قاعة اريانة - س 16
شبيبة المنازه - اتحاد الانصار

في قاعة القرجاني - س 16
النادي الافريقي - الدالية الرياضية بقرمبالية

في قاعة بوهيمة رادس - س 16
النجم الرادسي - الملعب النابلي

في قاعة مزالي المنستير - س 17
الاتحاد المنستيري - شبيبة القيروان

في قاعة رائد البجاوي صفاقس - س 15
الملعب الصفاقسي - الزهراء الرياضية



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