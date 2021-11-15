البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة - برنامج مقابلات الجولة الثانية عشرة

في ما يلي برنامج مقابلات الجولة الثانية عشرة من المرحلة الاولى للبطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة المقررة بعد غدا الاربعاء:
في قاعة اريانة - س 16
شبيبة المنازه - اتحاد الانصار
في قاعة القرجاني - س 16
النادي الافريقي - الدالية الرياضية بقرمبالية
في قاعة بوهيمة رادس - س 16
النجم الرادسي - الملعب النابلي
في قاعة مزالي المنستير - س 17
الاتحاد المنستيري - شبيبة القيروان
في قاعة رائد البجاوي صفاقس - س 15
الملعب الصفاقسي - الزهراء الرياضية
في قاعة اريانة - س 16
شبيبة المنازه - اتحاد الانصار
في قاعة القرجاني - س 16
النادي الافريقي - الدالية الرياضية بقرمبالية
في قاعة بوهيمة رادس - س 16
النجم الرادسي - الملعب النابلي
في قاعة مزالي المنستير - س 17
الاتحاد المنستيري - شبيبة القيروان
في قاعة رائد البجاوي صفاقس - س 15
الملعب الصفاقسي - الزهراء الرياضية
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