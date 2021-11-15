البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة - برنامج مقابلات الجولة الثانية عشرة

في ما يلي برنامج مقابلات الجولة الثانية عشرة من المرحلة الاولى للبطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة المقررة بعد غدا الاربعاء:



في قاعة اريانة - س 16

شبيبة المنازه - اتحاد الانصار



في قاعة القرجاني - س 16

النادي الافريقي - الدالية الرياضية بقرمبالية



في قاعة بوهيمة رادس - س 16

النجم الرادسي - الملعب النابلي



في قاعة مزالي المنستير - س 17

الاتحاد المنستيري - شبيبة القيروان



في قاعة رائد البجاوي صفاقس - س 15

الملعب الصفاقسي - الزهراء الرياضية







