تونس تعقد على التوالي خلال ديسمبر ببرازفيل وكنشاسا اجتماعي اللجنتين المشتركتين بعد توقفها لسنوات

وات - كشف سفير تونس بجمهوريتي الكونغو والكونغو الديمقراطية، بوزكري الرميلي، أن اللجنة العليا المشتركة التونسية مع جمهورية الكونغو ستعقد بالعاصمة برازافيل من 3 الى 4 ديسمبر 2021 على ان تعقد اللجنة العليا المشتركة التونسية مع جمهورية الكونغو الديمقراطية بالعاصمة كنشاسا من 6 الى 8 ديسمبر 2021 .



وأضاف الرميلي في تصريح لـ - وات - ان انعقاد اللجنتين المشتركتين مع برازافيل وكنشاسا، اللتين سيترأسهما وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان جرندي، يهدف الى اثراء الإطار التشريعي الذي ترتكز عليه العلاقات الثنائية ومزيد تطوير التعاون والشراكة .



وبين ان انعقاد اللجنتين يعد أمرا مرتقبا خاصة وان آخر انعقاد للجنة العليا المشتركة التونسية مع جمهورية الكونغو يعود الى اكتوبر 2008 في حين انعقدت آخر لجنة مشتركة عليا تونسية مع جمهورية الكونغو الديمقراطية في جوان 1989.



ولاحظ الدبلوماسي التونسي ان اتفاقيات الشراكة المزمع توقيعها في اطار اللجنة المشتركة التونسية الكونغولية تتعلق بمجال البريد وتكنولوجيات المعلومات والاتصال والصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة والشؤون الاجتماعية والشباب والرياضة والثقافة الى جانب اتفاق تعاون بين وكالة النهوض بالصناعة والتجديد والوكالة الكونغولية لتنمية المؤسسة الصغرى والمتوسطة.



واضاف ان اللجنة العليا التونسية مع جمهورية الكونغو الديمقراطية ستشهد توقيع اتفاقيات تتصل بقطاع النقل الجوي والذي تم توقيعه بالحروف الاولي يوم 16 افريل 2018 والتعاون في مجال المحروقات واتفاق متعلق بمجال التكوين المهني الى جانب اتفاق في مجال التكوين المستمر اضافة الى التعاون في المجال السياحي.



ولفت الرميلي ، في ذات السياق ، الى وجود مشاريع اتفاقيات اخرى يجري التفاوض بشأنها والتي من الممكن ادراجها على جدول اعمال اللجنتين .





وبين المسؤول انه لم يتم تسجيل زيارة اي مسؤول تونسي الى جمهورية الكونغو - برزافيل - منذ سنة 2009 والتي اجراها ، أنذاك، كاتب الدولة للتجارة الخارجية.



وبين الرميلي ، انه في المقابل، زار وزير الخارجية عثمان الجرندي الكونغو الديمقراطية - كنشاسا- من 22 الى 25 مارس 2021 على رأس وفد من رجال الأعمال.



وتعد زيارة جرندي الذي ترأس مع نظيره الكونغولي افتتاح الدورة الثالثة للصالون الاقتصادي التونسي الكونغولي، الاولى من نوعها منذ 40 عاما.



وبين الرميلي ان الرئيس الاسبق المنصف المرزوقي ، ولئن زار في الحقيقة جمهورية الكونغو الديمقراطية سنة 2012، لكن تلك الزيارة كانت في اطار المشاركة في الدورة 14 للقمة الفرنكوفونية وليست في اطار العلاقات الثنائية.



واعتبر الرميلي ان جمهورية الكونغو الديمقراطية يمكن ان تشكل أكبر سوق على المستوى الافريقي للتونسيين خاصة وانها تستورد أغلب حاجياتها الغذائية رغم توفر مساحة فلاحية تمتد على 80 مليون هكتار.



وتعد جمهورية الكونغو الديمقراطية ثاني أكبر الدول الإفريقية مساحة بعد الجزائر وتتشارك الحدود مع 9 دول مما يجعلها قادرة على ان تكون منصة اقليمية علما وان تونس تستقطب زهاء 4 الاف طالب من الكونغو الديمقراطية مما جعلهم في صدارة قائمة الطلبة الافارقة في تونس.



وتجاوزت قيمة الصادرات التونسية نحو الكونغو الديمقراطية - كنشاسا - 21 مليون دولار سنة 2020 اي ما يقارب 57 مليون دينار وقد اختار عدد هام في من مواطني الكونغو الديمقراطية العلاج في تونس.



وتأتي جمهورية الكونغو - برازافيل - في المرتبة الرابعة ضمن المجموعة الاقتصادية والنقدية لافريقيا الوسطي وتمتلك موارد طبيعية هامة واحتياطيات كبيرة من البترول و امكانات منجمية على غرار منجم الحديد الذي يعد من اكبر المناجم في افريقيا الوسطى والغربية.



وتتضمن الصناعة المنجمية لجمهورية الكونغو -برازافيل - صناعة الاسمنت والبوتاس والالماس والذهب وقد فازت عديد الشركات التونسية بطلبات عروض على غرار الشركة التونسية للكهرباء والغاز الدولية .



