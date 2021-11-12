الحرس الديواني بسوسة وسيدي بوزيد يحجز عملة أجنبية وبضائع مهربة بقيمة 285ألف دينار

تمكنت فرقتا الحرس الديواني بولايتي سوسة وسيدي بوزيد، أمس الخميس، من حجز عملة اجنبية وبضائع مهربة بقيمة 285 الف دينار، وذلك في إطار مواصلة مجهودات مكافحة التهريب بكامل التراب الوطني.



واوضحت الادارة العامة للديوانة، في بلاغ لها الجمعة، ان فرقة الحرس الديواني بسوسة تمكنت من حجز مبلغ من العملة الأجنبية وكمية من المعسل والسجائر المهربة بقيمة 123ألف دينار،وذلك على اثر عمل استعلامي مفاده تحوز أحد الأشخاص بالجهة على بضائع مهربة.



واضافت ان دورية تابعة للفرقة تحولت، بالتنسيق مع النيابة العمومية، الى المحلين التابعين للمشتبه به وقامت بتفتيشهما ما أسفر عن حجز 20770 أورو وكمية كبيرة من المعسل والسجائر و كمية من المواد الكهرومنزلية متأتية عن التهريب.



وداهمت قامت فرقة الحرس الديواني بسيدي بوزيد، من جانبها، إثر عمل استعلاماتي وبالتنسيق مع النيابة العمومية بالجهة، محلا يشتبه في احتوائه على بضائع مهربة.

وافادت انه بتفتيش هذا المحل تم العثور على كمية هامة من قطع غيار السيارات أجنبية المصدر لا يملك صاحبها في شأنها أية وثيقة تثبت شرعية مسكها، وتم تحرير محضر حجز في الغرض بقيمة جملية قدرها 86200 دينار.



كما قامت دورية تابعة للفرقة نفسها بحجز شاحنة تهريب محملة بكمية من العجلات المطاطية بقيمة 77 الف دينار مجهولة المصدر قادمة من جهة قفصة في اتجاه جهة سيدي بوزيد، وتم تحرير محضر في الغرض .





