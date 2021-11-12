حمام الشط تحتضن المهرجان الإقليمي لنوادي المسرح بدور الثقافة ودور الشباب

تحتضن مدينة حمام الشط من ولاية بن عروس بداية من اليوم الجمعة والى غاية الاحد القادم ، الدورة 31 للمهرجان الإقليمي لنوادي المسرح بدور الثقافة والشباب لولايات تونس و أريانة ومنوبة ونابل وزغوان وبن عروس، والتي تنظمها الإدارة العامة للعمل الثقافي بوزارة الشؤون الثقافية والمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بولاية بن عروس

وستتبارى في المهرجان الإقليمي مختلف الأعمال المسرحية التي توّجت جهويا وهي 6 أعمال جماعية للشباب والكهول و 4 أعمال جماعية للأطفال و3 في مسرح الشارع و2 في مسرح العرائس و6 في المسرح الفردي المونولوغ



ووفق البرنامج المصاحب تنطلق المسابقات يوم الجمعة 12 نوفمبر بمشاركة ولايتي بن عروس ومنوبة حيث تفتتح التظاهرة بمسابقة الأعمال الجماعية للشباب والكهول من خلال عرض مملكة الخوف لدار الثقافة بمرناق وفي مسابقة مسرح الشارع تعرض مسرحية كرسي 217 لدار الشباب بفوشانة كما تعرض في

مسابقة مسرح العرائس مسرحية ماريونيست لدار الثقافة بالمروج تليها في مسابقة المسرح الفردي المونولوغ مسرحية خسوف سارة أداء دينا السويسي لدار الثقافة بالخليدية

وفي مسابقة الأعمال الجماعية للشباب والكهول تعرض سرداب 404 لدار الثقافة بدوار هيشر كما تعرض في مسابقة المسرح الفردي المونولوغ مسرحية عبسى أداء فهد البلغوثي لدار الثقافة بالمرناقية وفي مسابقة الأعمال الجماعية للأطفال تعرض مسرحية في منتصف الليل لدار الثقافة بدوار هيشر. أما في مسابقة الأعمال الجماعية للأطفال فتعرض مسرحية هبة البحر لدار الثقافة ببن عروس



وتتواصل العروض يوم غد السبت والمخصص لمشاركة ولايتي أريانة وتونس حيث تعرض في مسابقة الأعمال الجماعية للشباب والكهول مسرحية كليشيات

لدار الثقافة بالمنيهلة ومسرحية ضاع حق موكلي لدار الشباب بقلعة الاندلس في مسابقة المسرح الفردي المونولوغ.

اما في مسابقة مسرح الشارع فتعرض مسرحية القدس لدار الشباب بأريانة ومسرحية ميديا ثورة النساء أداء ميّ بن غربال لدار الثقافة بباردو في مسابقة المسرح الفردي المونولوغ كما تعرض مسابقة مسرح الشارع مسرحية كش مات لدار الثقافة المغاربية إبن خلدون بتونس وتتواصل العروض في مسابقة الأعمال الجماعية للشباب والكهول بمسرحية البؤساء لدار الثقافة بالعوينة وفي مسابقة الأعمال الجماعية للأطفال بمسرحية البحث عن غزة لدار الثقافة برواد

ومسابقة المسرح الفردي المونولوغفتعرض مسرحية تفوه آداء حسناء بن حسين لدار الثقافة بحمام الزريبة ليختتم اليوم بعرض مسرحية الدب في مسابقة الأعمال الجماعية للشباب والكهول لدار الثقافة بالفحص

وفي برنامج اليوم الاختتامي المخصص لمشاركة ولايتي بن زغوان ونابل تعرض في مسابقة المسرح الفردي المونولوغ مسرحية يتبع للمركب الثقافي نيابوليس بنابل كما تعرض لنفس المركب وفي مسابقة الأعمال الجماعية للشباب والكهول مسرحية برزخ

اما في مسابقة الأعمال الجماعية للأطفال فنعرض دار الثقافة بالهوارية مسرحية عازف الناي وفي مسابقة مسرح العرائس مسرحية تل الغزلان لدار الثقافة حسن الزقلي بقربة.



