وات - تجمّع عدد من سوّاق التاكسي الجماعي من كافة معتمديات ولاية منوبة صبيحة اليوم الاربعاء أمام مقرّ ولاية منوبة ، للمطالبة بنشر قائمة أصحاب المطالب ، مع تمكينهم من رخص النقل التي تقدموا للحصول عليها بأقدمية تعود للبعض منهم إلى أكثر من 10 سنوات، وفق تأكيد كاتب عام النقابة الاساسية لسوّاق التاكسي الجماعي في الجهة عربي القفصي لصحفية مكتب (وات) في منوبة اليوم الاربعاء.



وأوضح ان ما يقارب 250 سائقا من مختلف الشرائح العمرية، بعضهم على أبواب التقاعد تقدّموا منذ سنوات بمطالب مستوفية الشروط وقانونية للحصول على رخص نقل خطوط داخل حدود الولاية ، وقاموا بتجديدها منذ سنتين ، لكن لم يقع تمكينهم من الرخص التي تسهّل عملهم وتجنّبهم مخالفات ومحاضر النقل، وفق قوله

وطالب القفصي بضرورة ايفاء المصالح الجهوية بتعهداتها في الغرض، وتمكين السوّاق ممّن تتوفر فيهم الشروط من الرخص التي تم وعهدهم بها منذ اشهر.

واعرب سواق التاكسي الجماعي عن طلبهم الاساسي في تمكينهم من الحصة التي تم وعدهم بها مؤخرا والتي تضم 50 رخصة نقل تاكسي جماعي ، وإنصاف المظلومين منهم ، وصرّح السائق علي عبود ان البعض توفّي منتظرا رخصة النقل دون ان يحظى بها طيلة السنوات الماضية ، وانه وبعض زملائه على ابواب سنّ التقاعد يأملون في الحصول عليها بعد استثنائهم منها وتسليمها طيلة السنوات الماضية لأشخاص خارج القانون وبطرق غير قانونية.

من جهته اكد كاتب عام مساعد النقابة حسان السليماني، أنّه يجب طيّ صفحة الماضي والتجاوزات والمظالم والتي تعرّض لها عديد اصحاب المطالب، وانه بعد الاتفاق مع والي الجهة الحالي ستسند الرخص حسب الاقدمية لمستحقيها حسب المقاييس القانونية .

والتقى عدد من اعضاء النقابة الاساسية والسواق كاتب عام ولاية منوبة أنس عبد الهادي في جلسة تم فيها استعراض مطالب المهنيين الملحّة وتدارس اشكاليات القطاع.

وتم اعلامهم بقرار اللجنة الجهوية الاستشارية للنقل بنشر قائمات الملفات المقبولة لطالبي الرخص المذكورة على الصفحة الرسمية للولاية دون ترتيب وذلك بداية من يوم الجمعة 12 نوفمبر الجاري، مع فتح باب الاعتراض واستكمال الوثائق عبر البريد، بداية من تاريخ التعليق وإلى غاية يوم 11 ديسمبر 2021

وسيتم وفق مصالح الولاية ، تسليم 50 رخصة نقل تاكسي جماعي لمستحقيها من جملة 248 مطلبا تمّ قبولها وذلك ضمن حصة الجهة التي خصصتها وزارة النقل لسنة 2021 ، فضلا عن 100 رخصة نقل فردي من جملة 1087 مطلبا، و15 رخصة نقل سيارات الاجرة "لواج"، من جملة 50 مطلبا تم قبوله في الغرض ، وذلك ضمن وذلك ضمن حصة الجهة التي خصصتها وزارة النقل لسنة 2020 .

وستنشر القائمة وفق بلاغ الولاية الصادر اليوم الاربعاء ، دون ترتيب لأصحاب المطالب ، وذلك بعد الغاء وزارة النقل المناشير المعتمدة سابقا ، وفي انتظار صدور الإطار التشريعي والترتيبي البديل للنقل العمومي غير المنتظم للأشخاص، الذي اعلنت الوزارة عن اعداده وفق معايير شفافة وآليات رقمية حديثة ومتطورة .



