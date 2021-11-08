بطولة الرابطة الاولى - الجولة الخامسة - ارقام وهوامش

وات - في ما يلي ارقام وهوامش اقترنت بمقابلات الجولة الخامسة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم التي اقيمت يومي السبت والاحد :



- سجل مهاجمو فرق المجموعة الاولى 25 هدفا الى حد الجولة الخامسة منها 6 اهداف في الجولة الاخيرة .

- الترجي الرياضي التونسي متصدر المجموعة الاولى ب10 نقاط هو الفريق الوحيد الذي لم ينهزم في مجموعته مقابل تعادل واحد وثلاثة انتصارات مع مقابلة منقوصة.

- استعاد مهاجما الترجي علاء الدين المرزوقي وحمدو الهوني طريق الشباك مع فريقهما الترجي التونسي . وقد تعافى الهوني من اصابته في اياب الدور الثاني لتصفيات رابطة ابطال افريقيا .

- انفرد لاعب النادي البنزرتي بولينغ ديمبيلي بصدارة ترتيب المجموعة الاولى بعد ان سجل هدفه الثالث في المباراة التي فاز فيها فريقه على حساب نجم المتلوي 1-0

- مازال نادي حمام الانف يبحث عن اول نقطة له في الموسم

- يملك اتحاد تطاوين افضل خط هجوم ب6 اهداف و ثاني اضعف خط دفاع في مجموعته حيث قبلت شباكه (6 اهداف)

- يحتل نادي حمام الانف المركز الاخير في الترتيب الدفاعي حيث قبلت شباكه 7 اهداف

- يحتل النادي الصفاقسي المركز الثاني في ترتيب مجموعته رغم انه سجل هدفين فقط كسب بهما انتصارين.



- يتصدر الاتحاد المنستيري الترتيب في المجموعة الثانية برصيد 10 نقاط وهو الفريق الوحيد في مجموعته الذي لم ينهزم ولم يقبل اي هدف الى حد الجولة الخامسة . وهي افضل انطلاقة له في بطولات المواسم الماضية

- فوت النادي الافريقي في فرصة تقليص الفارق الذي يفصله عن المتصدر الاتحاد المنسيتري واكتفى على ملعب رادس بالتعادل دون اهداف.

- بدت الاهداف شحيحة في المجموعة الثانية حيث سجلت فرق المجموعة الاولى مجتمعة 21 هدفا في خمس جولات منها 5 اهداف في الجولة الخامسة يوم الاحد.وكان الرصيد الاضعف منها لمستقبل سليمان ( لاشيء) و ترجي جرجيس الذي وجد مهاجموه الشبان صعوبة في الوصول الى شباك المنافس في الجولات الماضية فيما جاء هدفه الوحيد عن طريق المدافع الصاعد زياد زروق بحر.

- مازل ترجي جرجيس ( 5 مقابلات) ومستقبل سليمان ( 4 مقابلات) يبحثان عن اول انتصار.



- قبلت شباك النجم الساحلي والاولمبي الباجي 4 اهداف في المركز الاخير في الترييب الدفاعي للمجموعة الثانية

- بعد انطلاقة قوية وتحقيق انتصارين في بداية السباق انهزم الاولمبي الباجي للمرة الثالثة على التوالي والاولى على ميدانه امام مستقبل الرجيش 1-2

- بعد بداية متعثرة استعاد هلال الشابة نسق الانتصارات ورفع رصيده الى 7 نقاط من انتصارين وتعادل واحد.

- انهزم الاولمبي الباجي للمرة الثالثة والاولى على ميدانه امام مستقبل الرجيش 1-2



- حسم هدفان في الوقت بدل الضائع في باجة نتيجة مباراة الاولمبي الباجي ومستقبل الرجيش لفائدة الفريق الضيف 2-1 حيث سجل الاولمبي الباجي هدف التعادل عن طريق بوبكر سار (90 زائد 1) ردا على هدف

السبق لمستقبل الرجيش بواسطة محمد امين بن عمر (70) قبل ان يتمكن الضيوف عن طريق عمر السماري (90 زائد 3) من تحقيق هدف الفوز.

- خسر النجم الساحلي حواره الثاني في ال"دربي" فبعد هزيمة امام الاتحاد المنستيري خسرالنجم يوم السبت امام هلال الشابة 0-2



- ترتيب الهدافين اثر الجولة الخامسة من المرحلة الاولى من بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم



)-ديمبيلي باولينغ (النادي البنزرتي )- ثلاثة اهداف (3)



- هدفان (2)

شهاب الجبالي - ياسين الشيخاوي ( النجم الساحلي) حسام اللواتي( اتحاد تطاوين)





هدف واحد (1)

شهاب الزغلامي - مؤمن الرحماني - ياسين الشيخ الولي -- امين بلكحل (اتحاد تطاوين ) - أحمد ساسي - طارق عقون - زياد بن سالم ( نادي حمام الانف ) - محمد أمين توغاي -فوسيني كوليبالي - علاء الدين المرزوقي - حمدو الهوني (الترجي الرياضي ) حمزة الجلاصي وزياد العلوي ( الاتحاد المنستيري) - جاك بيسان - بوبكر سار( الاولمبي الباجي) ياسين الشماخي - بلال العيفة (النادي الافريقي ) - أحمد الحضري - حسام سويسي- محمد امين بن عمر - عمر السماري(مستقبل الرجيش ) اشرف الزواغي - فادي الفالحي( هلال الشابة) - امين خلوفي ويوسف بن سودة ( امل حمام سوسة) فراس شواط - ايمن الحرزي ( النادي الصفاقسي) - علاء بوعلاق - حازم المستوري (نجم المتلوي) - زياد زروف بحر(الترجي الجرجيسي) فخر الدين العوجي -علية البريقي ( اتحاد بنقردان)



- ضد مرماه

محمد أمين النفزي (هلال الشابة ) اشرف بودرامة ( النادي البنزرتي)معتز الزدام (النجم الساحلي)



