الرابطة الاولى (المجموعة 2 ) : التعادل السلبي يحسم قمة الاتحاد المنستيري والنادي الافريقي

وات - حسم التعادل السلبي قمة مباريات الجولة الخامسة للمجموعة الثانية لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم بين الاتحاد المنستيري وضيفه النادي الافريقي يوم الاحد على ملعب مصطفى بن جنات.

وبقي الاتحاد المنستيري الذي حافظ حارس مرماه بشير بن سعيد على نظافة شباكه للمباراة الخامسة على التوالي في الصدارة برصيد 11 نقطة بينما اصبح النادي الافريقي يتقاسم المركز الثاني مع مستقبل الرجيش برصيد 8 نقاط لكل منهما.

وكان مستقبل الرجيش عاد بفوز ثمين على حساب الاولمبي الباجي بهدفين لكل من محمد امين بن عمر في الدقيقة 70 وعمر السماري في الوقت بدل الضائع (90 زائد 3) مقابل هدف لبوبكر سار (90). ومني الاولمبي الباجي بخسارته الثانية على التوالي ليتراجع ابناء المدرب شهاب الليلي الى الصف الخامس برصيد 6 نقاط.

ومن جهة اخرى، عمق هلال الشابة جراح ضيفه النجم الساحلي بالفوز عليه بهدفين دون رد من توقيع معتز الزدام خطا في مرمى فريقه (5) وفادي الفالحي (27). وجدد ابناء المدرب الفرنسي برتران مارشان العهد مع الانتصارات بعد عثرة الجولة الفارطة امام الجار مستقبل الرجيش وهو ما مكنهم من الارتقاء الى المركز الرابع ب7 نقاط منعشين امالهم في سباق المراهنة على احدى البطاقات الثلاث المؤهلة الى مجموعة التتويج.

وفي المقابل، واصل النجم الساحلي نزيف النقاط وانقاد الى خسارته الثانية هذا الموسم وعجز للمباراة الثالثة على التوالي في تلمس طريق الفوز ليتجمد عداده عند 4 نقاط في المركز السادس. ولم تات القطيعة مع المدرب لسعد الدريدي اثر التعادل امام الترجي الجرجيسي في الجولة الماضية بالرجة النفسية المامولة وافتقد النجم الساحلي مجددا ثوابت لعبه وهو ما يتطلب استفاقة عاجلة حتى لا يجد زملاء ياسين الشيخاوي انفسهم في دوامة الشك وازمة نتائج من شانها ان تساهم في مزيد تعقيد الوضعية في ظل العجز المالي الذي يعاني منه الفريق.

وفي اخر مقابلات الجولة، تعادل الترجي الجرجيسي مع ضيفه مستقبل سليمان بلا اهداف وهي نتيجة لا تخدم مصلحة الفريقين على حد السواء باعتبارها ابقتهما على التوالي في المركزين السابع ب4 نقاط والثامن والاخير بنقطتين. وعجز الفريقان عن تحقيق باكورة انتصاراتهما هذا الموسم اذ واصل الترجي الجرجيسي تعاقده مع التعادلات للمباراة الرابعة تواليا في حين كان مستقبل سليمان على موعد مع تعادله الثاني في ظرف اسبوع.





