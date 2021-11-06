قضية فتاة باب عليوة ... السجن مدى الحياة في حق المتهم وصديقته

Publié le Samedi 06 Novembre 2021 - 21:46 قراءة: 0 د, 36 ث
      
أصدرت يوم الجمعة هيئة الدائرة الجنائية الرابعة بالمحكمة الابتدائية بتونس حكما بالسجن مدى الحياة في حق الشاب الذي اغتصب فتاه بعد تحويل وجهتها لبناية مهجورة ،كما قضت المحكمة بنفس الحكم في حق صديقته التى استدرجت الفتاة وساعدت صديقها على اغتصابها.

هذا واصدرت المحكمة سابقا حكما ب5 سنوات سجنا في حق طفلة ساعدت الجاني وشريكته على احتجاز المتضررة في إحدى غرف تلك البناية المهجورة .

وللإشارة فإن المتضررة كانت يوم الواقعة وتحديدا في فترة الحجز الصحي التقت بالمتهم والمتهمة وقد استفسرتهما عن الطريق الا أنهما حولا وجهتها لتلك البناية واحتجزاها في إحدى الغرف ففتحت الشباك والقت بنفسها من الطابق الثاني إلا أن الجناة لحقا بها وحملاها مجددا للبناية واغتصبها المتهم.


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