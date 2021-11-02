بنزرت: حجز  67500 بيضة بمخزن عشوائي وإعادة ضخها في المسالك القانونية

وات - تمكنت المصالح الرقابية المشتركة ببنزرت من الحجز الفعلي لكمية 67500 بيضة بمخزن عشوائي واقع بأحد أحياء مدينة بنزرت، وفق ما أفاد به مراسل "وات"، المدير الجهوي للتجارة، ياسر بن خليفة.



وأوضح المصدر ذاته أن المصالح المشتركة التابعة لمصالح المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة ببنزرت، بمعية اعوان الفرقة الجهوية للشرطة البلدية ببنزرت، وفي إطار أعمال" اللجنة الجهوية للتحكم في الاسعار والتصدي للمضاربة والاحتكار والتصدي للتهريب والتجارة الموازية" برئاسة والي الجهة، تولت تنفيذ حملة رقابية موجهة لمكافحة الاحتكار، أفضت اليوم إلى مداهمة المخزن المذكور وحجز كامل تلك الكمية من البيض وإعادة ضخها ضمن المسالك القانونية وتأمين ثمنها بالخزينة العامة للدولة.



واضاف المدير الجهوي للتجارة ببنزرت أنه تم تحرير مجموع المحاضر الواجبة قانونا لصاحب المخزن، والتي تتعلق بالاحتكار والمضاربة والبيع بأسعار غير قانونية وممارسة نشاط غير مصرح به.



