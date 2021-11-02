تطعيم حوالي 130 ألف شخص من ذوي الاعاقة باللقاح المضاد لكورونا منذ 20 سبتمبر الماضي

وات - أفاد رئيس المنظمة التونسية للدفاع عن حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة، يسري المزاتي، اليوم الثلاثاء، أن حوالي 130 ألف شخص من ذوي الاعاقة تلقوا التلقيح ضد كورونا، منذ انطلاق الحملة الوطنية لتلقيح هذه الفئة في سبتمبر الماضي.



ولفت، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، الى أن الايام المفتوحة لتلقيح ذوي الاعاقة التي انطلقت منذ 20 سبتمبر 2021 وتواصلت على امتداد 10 أيام مكنت من تلقيح نحو 130 ألفا من ذوي الاعاقة، من حاملي بطاقة الاعاقة أو من الاشخاص في وضعية اعاقة غير الحاملين للبطاقات، لتتواصل بعدها الحملة المتنقلة المفتوحة لتلقيح ذوي الاعاقة.



وأشار الى أن الحملة المتنقلة المفتوحة التي تنتظم تحت اشراف وزارة الصحة، تهدف الى تطعيم ذوي الاعاقة من حاملي بطاقات الاعاقة وغيرهم الذين يصعب تنقلهم الى مراكز التلقيح.

وذكر، في ذات السياق، أن عدد حاملي بطاقات الاعاقة في تونس يبلغ 276 ألف شخص، في حين تختلف التقديرات حول إجمالي الاشخاص ذوي الاعاقة في تونس.

وقد أظهرت نتائج دراسة قامت بها المنظمة التونسية للدفاع عن حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة في سنة 2017 أن نسبة الاعاقة تقدر ب 7,5 بالمائة في تونس في حين تشير التقديرات الرسمية للمعهد الوطني للاحصاء الى انها تبلغ 2,3 بالمائة.

ومن المنتظر ان تقوم وزارة الشؤون الاجتماعية في التعداد السكاني القادم بتحيين احصائياتها الرسمية حول هذه الفئة، لاسيما وان نسبة الاعاقة في تزايد مستمر خاصة منها اصابة الاطفال بطيف التوحد، وفق ذات المصدر.



