الرابطة الاولى - اتحاد تطاوين في تنقل صعب الى صفاقس

وات - سيكون اتحاد تطاوين امام تنقل صعب الى صفاقس لمواجهة النادي المحلي غدا الاربعاء لحساب الجولة الرابعة للمجموعة الاولى ضمن المرحلة الاولى من بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم.



وتلوح هذه المباراة واعدة الى ابعد الحدود بين نادي عاصمة الجنوب صاحب المركز الرابع بثلاث نقاط من فوزه خارج القواعد على اتحاد بن قردان 1-0 في الجولة الماضية واتحاد تطاوين صاحب الصدراة ب7 نقاط ذلك ان الفريقين يحدوهما عزم كبير على تحقيق الفوز للبقاء في سباق التاهل الى مرحلة التتويج.



وقدم اتحاد تطاوين بقيادة المدرب محمد علي معالج مردودا جيدا في بداية هذا الموسم مكنه من الفوز بمقابلتيه الاوليين امام كل من النادي النزرتي ونادي حمام الانف بنفس النتيجة 2-1 مقابل تعادل في الجولة الثالثة مع نجم المتلوي 1-1 فيما تدارك النادي الصفاقسي هزيمته الاولى امام الترجي الرياضي 1-0 بفوزه خارج القواعد على اتحاد بن قردان 1-0. ويملك النادي الصفاقسي مباراة مؤجلة مع نجم المتلوي لحساب الجولة الاولى.



وسيعمل ابناء المدرب الايطالي جيوفاني سوليناس غدا الى تاكيد الانتصار الاخير وكسب ثلاث نقاط جديدة امام احد المتراهنين الجديين على التاهل الى مرحلة التتويج فيما سيسعى اتحاد تطاوين الى اثبات مدى قدرته على لعب الادوار الاولى في هذا الموسم.



ويحل الترجي الرياضي الثاني ب6 نقاط من فوزين على كل من النادي الصفاقسي 1-0 في رادس والنادي البنزرتي 1-0 في بنزرت ضيفا على اتحاد بن قردان السادس برصيد نقطة واحدة من لقاءين في مباراة سيسعى خلالها ابناء المدرب حسان القابسي الى تحقيق الفوز الاول في الموسم في حين يتطلع ابناء المدرب راضي الجعايدي الى البقاء في ديناميكية الانتصارات والعودة من بن قردان بالفوز الثالث على التوالي.



ويرنو نادي حمام الانف خلال استضافته النادي البنزرتي الى تدارك خسارتيه امام كل من اتحاد تطاوين وامل حمام سوسة وكسب انتصاره الاول في الموسم لمغادرة المركز الاخير وذلك تحت قيادة المدرب وليد الشريف بعد القطيعة المبكرة مع المدرب سامي القفصي.



كما سيحاول النادي البنزرتي تفادي قبول هزيمة ثالثة من شانها ان تعقد وضعيته اكثر في هذا الموسم ولم لا تحقيق الفوز الاول في البطولة امام فريق لم يعرف سوى الهزيمة في اللقاءين اللذين خاضهما الى حد الان.



ويدخل نجم المتلوي مباراته مع امل حمام سوسة بنية تحقيق فوزه الاول في الموسم بعد ان كسب نقطتين من تعادله مع بن قردان (0-0) واتحاد تطاوين (1-1). ويملك فريق المدرب معز بوعكاز مباراة مؤجلة مع النادي الصفاقسي لحساب الجولة الاولى.



وفي المقابل سيعمل ابناء المدرب نوفل شبيل على تحقيق الفوز الثاني على التوالي والبقاء اقرب ما يمكن من الصدارة علما وان الفريق الصاعد حديثا الى الرابطة الاولى يملك مباراة مؤجلة مع الترجي الرياضي في اطار الجولة الاولى.



يذكر انه في ختام المرحلة الاولى تصعد الفرق الثلاثة من كل مجموعة الى مرحلة التتويج مع نقاط حوافز (3ن و2ن و1ن) لاصحاب المراتب 1 و2 و3 على التوالي فيما ينزل صاحب المركز الثامن الى الرابطة الثانية.



وتخوض فرق المركزين السادس والسابع مرحلة تفادي النزول مع نقطة حوافز لصاحب المركز السادس.



اما اصحاب المركز 4 و5 فتخوض مقابلات ترتيبية.



وفي ما يلي برنامج مقابلات الجولة الرابعة للمجموعة الاولى:

المجموعة الاولى

الاربعاء 3 نوفمبر 2021

14:30 نادي حمام الانف - النادي البنزرتي نصر الله الجوادي

14:30 نجم المتلوي - امل حمام سوسة وليد المنصري

14:30 اتحاد بنقردان - الترجي الرياضي امير لوصيف

16:30 النادي الصفاقسي - اتحاد تطاوين هيثم قيراط





