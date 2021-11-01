بنزرت: حجز 5 أطنان من البطاطا وإعادة ضخها في سوق الجملة

Publié le Lundi 01 Novembre 2021 - 17:57 قراءة: 0 د, 42 ث
      
تمكنت المصالح الرقابية المشتركة ببنزرت، من حجز 05 أطنان من مادة البطاطا على متن شاحنة وسط احد الاحياء بمدينة العالية، كان صاحبها يحاول التفريط فيها بالبيع في المسالك غير القانونية وبأسعار مشطة، بعد ان كان اقتناها عبر مسالك ملتوية، وفق ما ذكره المدير الجهوي للتجارة، ياسر بن خليفة.
وأوضح المصدر ذاته، ل(وات)، ان المصالح المشتركة التابعة للفرقة الجهوية للتجارة ببنزرت، ومركز الشرطة البلدية بالعالية ومركز الامن بذات المعتمدية، بمعية مصالح المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة ببنزرت، حجزت كامل الكمية وأعادت ضخها ضمن المسالك القانونية بسوق الجملة بجرزونة وتامين ثمنها بالخزينة العامة للدولة.
وحررت ذات الفرق، مجموعة من المحاضر الواجبة قانونا في الغرض ضد صاحبها، ومنها عدم الاستظهار بفواتير الشراء والمضاربة والاحتكار والبيع بأسعار غير قانونية.
ولاحظ المصدر نفسه، ان هذه الحملات الرقابية المشتركة ستتواصل، وذلك في اطار القطع مع كل مظاهر الاحتكار والمضاربة بالأسعار والتهريب بأنواعه حماية للمواطن والاقتصاد الوطني.



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