متابعة للوضع الوبائي بمختلف الولايات: الاثنين 1 نوفمبر..

Publié le Lundi 01 Novembre 2021 - 12:06 قراءة: 0 د, 30 ث
      
وات -


سيدي بوزيد: تسجيل إصابة واحدة بفيروس "كورونا" و9 حالات شفاء

سجلت ولاية سيدي بوزيد، اليوم الاثنين، إصابة واحدة بفيروس "كورونا" بمعتمدية المكناسي و9 حالات شفاء، ليرتفع بذلك العدد الجملي للإصابات إلى 29693 اصابة منها 911 حالة وفاة و29600 حالة شفاء، حسب كاهية مدير الرعاية الأساسية بالإدارة الجهوية للصحة بشير سعيدي

وبين سعيدي في تصريح ل(وات) انه تم اليوم رفع 39 عينة للتحليل ليبلغ العدد الجملي للتحاليل التي تم اجراؤها منذ انتشار فيروس "كورونا" 92648 اختبارا.

وبلغ عدد المقيمين بمختلف المؤسسات الصحية بولاية سيدي بوزيد 14 شخصا، منهم 11 مصابا بالمستشفى الجهوي بسيدي بوزيد و3 مصابين بمستشفى سيدي علي بن عون.

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