اتصالات تونس تحقّق حلم أطفال من ذوي الاحتياجات الخصوصية بمرافقة نجوم السينما على السجاد الأحمر

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تجسيدا لشعار الدورة الثانية والثلاثين لأيام قرطاج السينمائية "نحلم... لنحيا"، حقّقت شركة اتصالات تونس حلم عدد من الأطفال من ذوي الاحتياجات الخصوصية في مرافقة ثلّة من نجوم السينما والدراما على السجاد الأحمر، خلال افتتاح فعاليات المهرجان مساء اليوم السبت بمدينة الثقافة الشاذلي القليبي.ورُسمت الفرحة والابتسامة على وجوه الأطفال وهم يمرّون على السجاد الأحمر رفقة الممثلين كمال التواتي وفتحي الهداوي وهشام رستم ونضال السعدي وأسماء بن عثمان، وكانوا محطّ أنظار المصوّرين ونجوم السينما الذين استحسنوا هذه البادرة الإنسانية.تقول مديرة الاتصال بشركة اتصالات تونس هالة قوجة، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء (وات) إن البادرة كانت نابعة من شعار هذه الدورة "نحلم... لنحيا"، مضيفة: "لقد أردنا أن نرسم البسمة على محياهم وأن نجعلهم يلتقون نجوم السينما والدراما".وتابعت حديثها: "لم نكن نحن من اختار الممثلين الذين رافقوهم، بل الأطفال من اختاروا مرافقيهم ونحن حققنا حلمهم بحضور هذا الحدث السينمائي". وأفادت أن هذه البادرة لا تقتصر على حضور حفل الافتتاح فحسب، وإنما سيتم تمكين هؤلاء الأطفال من حضور الأفلام التي يختارونها ويرغبون في مشاهدتها.ومن جانبه استحسن الممثل هشام رستم الذي كان من ضمن المرافقين للأطفال، هذه البادرة، داعيا إلى تكثيف مثل هذه المبادرات الإنسانية ودعمها من أجل ضمان حق الأطفال من ذوي االاحتياجات الخصوصية في الثقافة وفي حضور الفعاليات الثقافية.