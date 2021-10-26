دعم التعاون العسكري وتنويع مجالاته محور لقاء بين وزير الدفاع الوطني والسفير السعودي بتونس

Publié le Mardi 26 Octobre 2021 - 18:55قراءة: 0 د, 24 ث
مثّل تطوير علاقات التعاون العسكري وتنويع مجالاته بين القوات المسلحة التونسية ونظيرتها بالمملكة العربية السعودية محور المقابلة التي جمعت ظهر اليوم، بمقر الوزارة عماد ممّيش وزير الدفاع الوطني بسفير المملكة العربية السعودية بتونس عبد العزيز بن علي الصقر.

واستعرض الطرفان الروابط الأخوية التاريخية العريقة القائمة بين البلدين الشقيقين وأكدا على الإرادة المشتركة لمزيد العمل على الإرتقاء بالتعاون العسكري وتوسيع مجالاته مع المحافظة على دورية انعقاد اللجنة العسكرية المشتركة باعتبارها الإطار الأمثل لتبادل وجهات النظر حول برامج التعاون ومتابعة تجسيمها وتقييمها.

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