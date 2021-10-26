سوسة: قبول ترشح قائمة وحيدة للانتخابات البلدية الجزئية لبلدية حمام سوسة

وات - أعلنت الهيئة الفرعية المستقلّة للانتخابات بسوسة عن القبول الوقتي لقائمة وحيدة قدّمت ترشحها لخوض الانتخابات البلدية الجزئية لبلدية حمام سوسة من ولاية سوسة وذلك بعد فحص ملف هذه القائمة التي اعلنت نيتها المشاركة في هذه الانتخابات البلدية الجزئية.



وأوضحت منسقة الهيئة الفرعية للانتخابات بسوسة، عفاف جغام، ، اليوم الثلاثاء، في تصريح لـ"وات"، ان الهيئة ارتأت بعد استيفاء دراسة الملف المودع لديها قبول ترشح القائمة المستقلة " حمام سوسة تجمعنا " التي يرأسها عضو المجلس البلدي المنحل، انيس جغام، مشيرة الى ان مجلس الهيئة قام منذ يوم السبت المنقضي بتعليق القائمة المقبولة وقتيا بمقر الهيئة الفرعية للانتخابات بسوسة على ان يتم الإعلان عن قبولها نهائيا بعد انقضاء الطعون في اجل أقصاه يوم الثلاثاء 23 نوفمبر 2021.



وتنطلق الحملة الانتخابية، وفق ذات المصدر، خلال الفترة من يوم 29 نوفمبر الى يوم 10 ديسمبر القادم على ان يكون يوم الاحد 12 ديسمبر هو يوم الاقتراع بالنسبة لعموم المواطنين ويخصص اليوم الذي قبله لاقتراع الأمنيين والعسكريين.



وتتولى الهيئة الفرعية المستقلّة للانتخابات بسوسة اثر انقضاء الطعون الإعلان عن النتائج النهائية في اجل أقصاه يوم 15 جانفي 2022.

يذكر ان 18 مستشارا بلديا ببلدية حمام سوسة قدّموا استقالاتهم من بينهم 16 مستشارا قدّموا استقالة جماعية، وذلك على خلفية حادثة تورّط عدد من أعوان البلدية في حادثة اغتصاب طفل بمقرات البلدية، وذلك الى جانب جملة من الاخلالات التي سادت تسيير العمل البلدي وعدم التناغم مع رئيسة البلدية.







