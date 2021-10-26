القيروان: مندوب حماية الطفولة يتعهد بالبحث في قضية رضيع يحمل اثار عنف شديدة داخل روضة اطفال عشوائية

Publié le Mardi 26 Octobre 2021 - 15:16قراءة: 0 د, 39 ث
تعهد مندوب حماية الطفولة بالقيروان، اليوم الثلاثاء، بالتنسيق مع الفرقة المختصة في جرائم العنف ضد المراة والطفل بالجهة، بالبحث في قضية رضيع يحمل اثار عنف شديدة على جسده في احدى رياض الاطفال العشوائية بمنطقة سحنون بالقيروان المدينة

وافاد مندوب حماية الطفولة صبري بحيبح (وات) بان الابحاث الاولية تفيد بان الرضيع البالغ من العمر نحو عامين، يحمل اثار كدمات شديدة على وجهه وباقي جسده، واضاف ان والدة الرضيع تقدمت بشكاية الى الفرقة المختصة بالبحث في جرائم العنف ضد المراة والطفل بالقيروان ضد صاحبة الروضة والعاملين بها اكدت فيها تعرض ابنها للاعتداء بالعنف الشديد وطالبت بتتبع من يثبت تورطه قضائيا

واشار الى ان الابحاث مازالت جارية الى حد الان لتحديد من يقف وراء هذا الاعتداء في انتظار احالة الرضيع الى الطب الشرعي لتحديد الاضرار التي طالته واعداد تقرير في الغرض



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