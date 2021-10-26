مدد مركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة آجال تقديم طلبات الترشحات لفائدة 50 شابا من حاملي الشهادات العليا للمشاركة في برنامج تكوين مجاني حول "مسؤول الجودة والبيئة والصحة والسلامة المهنية"و" مسؤول الطاقة" إلى غاية يوم الإثنين 01نوفمبر 2021



وبين المركز في بلاغ له ان المترشح للمشاركة في برنامج "مسؤول الجودة والبيئة والصحة والسلامة المهنية" الموجه لفائدة 25 شابا سيتلقى 8 وحدات تكوين على غرار نظم إدارة الجودة والبيئة والصحة والسلامة المهنية وفقا لمواصفات إيزو 9001 و 14001 و 45001 لمدة 18 يوم خلال فترة نوفمبر - ديسمبر 2021.



وسيحصل المترشح لبرنامج"مسؤول الطاقة"الموجه أيضا لفائدة خمسة وعشرين شابا على 7 وحدات تكوين على غرار نظام إدارة الطاقة وفقا لمواصفة إيزو 50001 والطاقات المتجددة وأفضل التقنيات المتاحة في مجال النجاعة الطاقية والبصمة الكربونية للمنتجات مدتها 16 يوما خلال شهري نوفمبر- ديسمبر 2021.



واشار المركز الى ان المشاركين في البرنامجين سيخوضون في فترة التكوين تربصا تطبيقيا مدة شهر (خلال شهري جانفي- فيفري2022 )وذلك في إحدى المؤسسات الإقتصادية.



وبين ان هذا البرنامج يندرج في إطار معاضدة المجهود الوطني للنهوض بالمهن الخضراء ومساندة الشباب من حاملي الشهادات العليا الباحثين عن عمل من أجل إيجاد فرص عمل وتسهيل انخراطهم في سوق الشغل.



وتتوفر شروط الترشح لخوض البرنامج التدريبي بشكل مفصل على موقع الواب الرسمي لمركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة www.citet.nat.tn أو على صفحته الرسمية على الفايسبوك : www.facebook.com/citet.tunis









