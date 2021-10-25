التوصل إلى حل يضمن تجديد الاتفاقية القطاعية المشتركة بين "الكنام" ومسدي الخدمات الصحية

Publié le Lundi 25 Octobre 2021 - 21:18قراءة: 0 د, 26 ث
تحول ظهر اليوم الإثنين 25 أكتوبر 2021، مالك الزاهي وزير الشؤون الاجتماعية إلى مقر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حيث التقى عماد التركي الرئيس المدير العام للصندوق.

و تم خلال اللقاء التوصل إلى حل يضمن تجديد الاتفاقية القطاعية المشتركة بين مسدي الخدمات الصحية و الصندوق الوطني للتأمين على المرض و ذلك بتحويل قسط من المتخلدات المالية لفائدة الصندوق الوطني للتأمين على المرض و هو ما سيكفل تواصل انتفاع المضمونين الاجتماعيين بخدمات التأمين على المرض و ضمان استمرارية علاجهم و تجاوز الإشكال الحاصل بسبب تراكم الديون المتخلدة بذمة الصناديق الاجتماعية.

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