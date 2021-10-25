التوصل إلى حل يضمن تجديد الاتفاقية القطاعية المشتركة بين "الكنام" ومسدي الخدمات الصحية

تحول ظهر اليوم الإثنين 25 أكتوبر 2021، مالك الزاهي وزير الشؤون الاجتماعية إلى مقر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حيث التقى عماد التركي الرئيس المدير العام للصندوق.



و تم خلال اللقاء التوصل إلى حل يضمن تجديد الاتفاقية القطاعية المشتركة بين مسدي الخدمات الصحية و الصندوق الوطني للتأمين على المرض و ذلك بتحويل قسط من المتخلدات المالية لفائدة الصندوق الوطني للتأمين على المرض و هو ما سيكفل تواصل انتفاع المضمونين الاجتماعيين بخدمات التأمين على المرض و ضمان استمرارية علاجهم و تجاوز الإشكال الحاصل بسبب تراكم الديون المتخلدة بذمة الصناديق الاجتماعية.



