الرابطة المحترفة 1: الجولة الثانية - هوامش وأرقام

في ما يلي هوامش وارقام خلفتها الدفعة الاولى من الجولة الثانية من بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم التي جرت مقابلاتها يومي السبت والاحد.



- حققت 3 فرق (اتحاد تطاوين والاتحاد المنستيري والأولمبي الباجي)، العلامة الكاملة مع نهاية الدفعة الأولى من الجولة الثانية لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم حيث كسب كل منها الفوز الثاني على التوالي .



- 5 مباريات ضمن المجموعة الأولى و 2 مباريات في المجموعة الثانية لم تجر الى حد الان بسبب الالتزامات القارية لاندية الترجي الرياضي والنجم الساحلي والنادي الصفاقسي واتحاد بنقردان.



- تصدر اتحاد تطاوين ترتيب المجموعة الأولى مؤقتا بـرصيد 6 نقاط، من انتصارين متتاليين على حساب النادي البنزرتي في الجولة الأولى 2 - 1 وعلى حساب نادي حمام الانف 2 - 1 في الجولة الثانية.



وآلت صدارة المجموعة الثانية بالتساوي مؤقتا للاتحاد المنستيري والأولمبي الباجي بـ 6 نقاط، جمعها الأول بانتصاره على هلال الشابة في الجولة الافتتاحية 2 - 0 و على مستقبل الرجيش بنتيجة 1 - 0 في الجولة الثانية، بينما جاء انتصارا فريق الأولمبي الباجي على حساب الترجي الجرجيسي بنتيجة 2 - 0 في الجولة الافتتاحية وعلى حساب مستقبل سليمان بنتيجة 1 - 0 في الجولة الثانية.



- سجلت المقابلات التي جرت في اطار الجولة الثانية تراجع عدد الأهداف المسجلة حيث أكتفت الفرق المتبارية بتسجيل 6 أهداف فقط مقارنة بـ 9 أهداف كانت قد تحققت في اطار المباريات التي جرت في الجولة الأولى. واهتزت الشباك في 3 مباريات في الدفعة الاولى من الجولة الثانية ، فيما انتهت مقابلتان اثنتان بالتعادل السلبي.



- جاءت جميع أهداف مباريات الدفعة الأولى من الجولة الثانية خلال الشوط الثاني حيث سجل أول أهداف الجولة في الدقيقة 57 عن طريق لاعب الاتحاد المنستيري حمزة الجلاصي، بينما سجل آخر أهداف الجولة في الدقيقة 89 عن طريق لاعب الأولمبي الباجي شهاب الجبالي .



- يملك اتحاد تطاوين أقوى خط هجوم برصيد 4 أهداف، بينما لم يسجل الصاعد الجديد الترجي الجرجيسي والعائد هلال الشابة اي هدف في مقابلتين.



- يمتلك الاتحاد المنستيري أقوى خط دفاع حيث لم يقبل مرماه أي هدف طيلة 180 دقيقة .



- مازالت خمسة فرق لم تلعب اية مباراة في بطولة الموسم الجديد وهي من المجموعة الاولى نجم المتلوي واتحاد بنقردان والترجي الرياضي والنادي الصفاقسي وفريق واحد من المجموعة الثانية ( النجم الساحلي).



وفي ما يلي تذكير بنتائج الجولة الثانية والترتيب

المجموعة الأولى

نادي حمام الأنف - اتحاد تطاوين 1 - 2

النادي البنزتي - أمل حمام سوسة 0 - 0



المجموعة الثانية

هلال الشابة - الترجي الجرجيسي 0 - 0

الأولمبي الباجي - مستقبل سليمان 1 - 0

مستقبل الرجيش - الاتحاد المنستيري 0 - 1



ترتيب المجموعة الأولى

الفريق ن ل

اتحاد تطاوين 6 2

أمل حمام سوسة 1 1

النادي البنزرتي 1 2

نجم المتلوي 0 0

اتحاد بنقردان 0 0

الترجي الرياضي 0 0

النادي الصفاقسي 0 0

نادي حمام الأنف 0 1



ترتيب المجموعة الثانية

الفريق ن ل

الاتحاد المنستيري 6 2

الأولمبي الباجي 6 2

النادي الافريقي 1 1

مستقبل الرجيش 1 2

الترجي الجرجيسي 1 2

هلال الشابة 1 2

النجم الساحلي 0 0

مستقبل سليمان 0 1





